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ГКНБ сообщил, что узбекский журналист Бобомурод Абдуллаев был выдан властям своей страны 22 августа. Госкомитет утверждает, что узбекская сторона обязалась «не применять пытки».

При этом адвокаты Абдуллаева говорят, что им ведомство сообщало, что журналист еще в Кыргызстане, в СИЗО ГКНБ.

«Получается, мне солгали. Его не имели права передавать, поскольку он направил заявление на предоставление статуса беженца, и до получения ответа ни о какой депортации не может идти и речи», — рассказала 24.kg защитница журналиста Наталья Котик.

Несколько дней назад адвокаты узбекского журналиста подали жалобу на СИЗО ГКНБ из-за того, что их не пускали к подзащитному.

Бобомурод Абдуллаев был задержан в Бишкеке сотрудниками Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана 9 августа по запросу властей Узбекистана.

Бобомурода Абдуллаева подозревают в авторстве статей под оппозиционным псевдонимом «Қора мерган»(«Черный стрелок»). Сам Абдуллаев отрицает это.

Раньше он действительно работал под псевдонимом — более 13 лет он писал статьи как «Усман Хакназаров», был автором резонансных материалов о коррупции.

За журналистику его задержали в 2017 году в Узбекистане, в зале суда его освободили, приговорив к принудительным работам и удержанию 20% зарплаты.

После он улетел в Берлин, а в этом году прибыл в Бишкек в АУЦА, но после не смог улететь назад — Кыргызстан закрыл границы из-за пандемии.

Мать журналиста опасается, что сына могут убить — она обратилась за помощью к президенту Шавкату Мирзиееву. А правозащитные организации и Госдеп призвали не нарушать права человека и отпустить Абдуллаева.

Кыргызстан не в первый раз выдает независимых журналистов соседним странам.

Казахского журналиста Мурата Тунгишбаева, прожившего в Бишкеке около четырех лет, кыргызские спецслужбы задержали 10 мая 2018 года, а в конце июня того же года выдал Казахстану.