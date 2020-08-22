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Президент Сооронбай Жээнбеков дал интервью «Биринчи радио» и рассказал о грядущих выборах в парламент — они пройдут 4 октября. Президент пообещал, что благодаря технологиям выборы будут честными, а благодаря «действующим механизмам» не смогут применять «административный ресурс».

«Внедрены передовые технологии для обеспечения честных выборов, которые затем были усовершенствованы. Благодаря этому выборы пройдут согласно принципу «один человек — один голос».

Никому не удастся нарушить этот принцип, при всем желании его невозможно будет нарушить. Так как применяется автоматическая система подсчета голосов, который гарантирует, что каждый человек может голосовать только за себя. Это известно всем. И этот процесс будет под контролем всех — и с нашей стороны, и со стороны политических сил, и со стороны общественности», — сказал Жээнбеков.

Президент сказал, что представители разных партий и гражданского общества в ЦИК обеспечат «открытый гражданский контроль над избирательным процессом».

Он также сказал, что использование «административного ресурса» невозможно будет утаить.

«За последние два года интернет проник во все сферы жизни, стал доступен во всех селах. Любое негативное действие быстро становится известно общественности. Поэтому, повторюсь, что использовать административный ресурс и скрыть это будет невозможно в нашем обществе», — считает глава государства.

Он призвал кыргызстанцев избрать «достойных кандидатов» и ответственно отнеслись к выборам, а он «готов взаимодействовать со всеми партиями», которые пройдут в новый созыв парламента.

«Партия — это лишь одна часть всего общества.Я президентом избран для служения всему народу, а не какой-либо партии. (…)В истории независимого Кыргызстана прежние президенты пытались формировать лояльные к себе партии, чтобы опираться на них в своей деятельности. Но, ни одна такая партия не оберегла их от ошибок, и не смогла их спасти», — сказал он.

Предыдущие лидеры страны были связаны с политическими партиями: Аскар Акаев — с «Алга, Кыргызстан!», Курманбек Бакиев с «Ак-Жол», Роза Отунбаева возглавляла движение «Ата-Журт», была сопредседателем партии «Асаба», Алмазбек Атамбаев связан с «СДПК». Сооронбая Жээнбекова выдвинули в президенты от той же СДПК, как преемника Атамбаева. После победы он вышел из партии, а после ссоры Атамбаева и Жээнбекова в партии произошел раскол — к грядущим выборам ее члены распределились но другим политоъединениям.

Сейчас титулом «партии власти» негласно наделена «Биримдик» — ее связывают с братом президента, депутатом Асылбеком Жээнбековым. В нее же входят многие бывшие члены СДПК, поддержавшие президента Жээнбекова в ходе конфликта с Атамбаевым.