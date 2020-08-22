Накануне некоторые СМИ Кыргызстана, ссылаясь на свои источники, сообщили о том, что осужденный за контрабанду экс-депутат Дамирбек Асылбек уулу выпущен из колонии по решению Верховного суда. ГСИН подтвердила информацию 24.kg и «Азаттыку», но добиться подробностей от Верховного суда не удалось.

Дамирбека Асылбека уулу осудили на 10 лет в апреле прошлого года в суде Алматы. Тогда Казахстан утверждал, что кыргызского политика выдворят его из страны после того, как срок его заключения подойдет к концу. Однако уже в ноябре его перевели в кыргызскую колонию № 27. Тогда Верховный суд оставил в силе приговор суда Алматы — 10 лет лишения свободы.

Задержание кыргызского депутата

В феврале 2018 года депутат от партии «Кыргызстан» Дамирбек Асылбек уулу был задержан в Казахстане. Кроме него были задержаны кыргызстанцы Уланбек Мурадилов и Чингиз Абакиров.

Они были задержаны в ходе спецоперации по борьбе с контрабандой. Через неделю после задержания МИД Казахстана сообщил, что у Асылбека уулу есть казахское гражданство.

По версии следствия, задержанные ввозили в Казахстан контрабанду напрямую из Китая, а также через Кыргызстан с помощью «теневых схем». По этому делу казахские спецслужбы в общем задержали 35 человек.

За год группировка провезла через границу товаров на 407,5 миллиона тенге (более миллиона долларов), из-за чего в казну не было выплачено более 99 миллионов тенге (более 250 тысяч долларов) таможенных выплат.

Еще несколько месяцев Дамирбек Асылбек уулу оставался депутатом кыргызского парламента, но в апреле 2018 года ЦИК отозвала депутатский мандат Асылбека уулу и отдала его Руслану Чойбекову.

Специализированный межрайонный суд Алматы 24 апреля 2019 года приговорил Асылбека уулу к 10 годам лишения свободы. Ему грозило 12 лет лишения свободы. Экс-депутата признали виновным в «создании и руководстве транснациональной организованной группой» и «экономической контрабанде».

В ноябре того же года задержанных кыргызстанцев этапировали в Кыргызстан. Дело пересмотрели, но приговор оставили тот же.

Дамирбек Асылбек уулу был не только депутатом от партии «Кыргызстан». Впервые он стал депутатом в 25 лет в 2009 году, пройдя в парламент от партии «Ак жол».Он мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе и вице-президентом Азиатской федерации борьбы.

Бизнесмен, борец и знакомый «криминального авторитета» — что известно о депутате, которого Казахстан подозревает в контрабанде?

Кыргызстан и Казахстан разбираются, где родился задержанный кыргызский депутат-борец. Что происходит?