Омурбек Суваналиев

Заместитель секретаря Совета безопасности Омурбек Суваналиев 19 августа на съезде партии «Бутун Кыргызстан», в состав которой вошел, заявил, что за некоторыми партиями, идущими на выборы в парламент, стоят члены организованных преступных группировок (ОПГ).

У них один хозяин

Камчы Кольбаев

На съезде партии «Бутун Кыргызстан» Суваналиев заявил, что за подвластными партиями якобы стоит криминальный авторитет Камчы Кольбаев. При этом подвластными партиями Суваналиев назвал «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Замандаш».

«Все говорят, что они «провластные». Но на самом деле они не провластные, у них один хозяин. Это глава криминалитета Коля Кыргыз. Перед ним все – «шестерки». Сегодня идет криминализация. Криминал стремится во власть, отправляет своих людей. Но кого они отправляют? Не самых активных членов ОПГ,», — заявил Суваналиев.

Улан Чолпонбаев, умер в ноябре 2017 года.

На съезде он также связал бывшего министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева с преступным авторитетом и бывшим депутатом Уланом Чолпонбаевым по кличке «Хоп». По его словам Космосбека Чолпонбаева не могли уволить по этой причине.

«Ни у кого не хватило духу на это», — сказал он.

Что говорят те, кого обвинил Суваналиев в связях с ОПГ и властью?

В интервью изданию «Азаттык» лидер партии «Замандаш» Жениш Молдокматов опроверг слова Суваналиев о том, что «Замандаш» является провластной, сказав, что его партия занимает «центристскую позицию».

«Мы не имеем никакого отношения к криминалитету. В рядах нашей партии нет ни его представителей, ни членов организованных преступных группировок (ОПГ). Наоборот, мы их видим среди членов других партий, некоторые из них даже идут кандидатами в депутаты. Что касается обвинений в провластности – на выборах есть такая вещь, как конкуренция», — сказал Молдокматов.

Кроме этого, сын экс-главы минздрава Космосбека Чолпонбаева — Эркин Чолпонбаев в интервью «Азаттык» опроверг слова Суваналиева и сказал, что его семья экс-чиновника «никак не связана с криминалом».

На момент публикации материала партия «Биримдик» не ответила на выпад Суваналиева.

В пресс-службе партии «Мекеним Кыргызстан» в интервью «Клоопу» заявили, что считают слова Суваналиева голословными.

«В предвыборный период многие кандидаты в депутаты будут идти на разные шаги, в том числе и на голословные обвинения, чтоб их имя мелькало на полосах СМИ», — сообщили в партии.

А что говорят в МВД?

МВД также ответило на слова заместителя секретаря Совбеза. Пресс-служба ведомства заявила, что борьба с ОПГ — это одно из приоритетных направлений работы милиции.

В ведомстве также заявили, что Суваналиев сделал «популистские высказывания, не соблюдая этику», а упомянутый им депутат пятого созыва парламента Улан Чолпонбаев скончался в 2018 году.

Рыспек Акматбаев

«В свое время, когда Суваналиев занимал должность замминистра, затем министра внутренних дел, организованная преступность набрала невиданные обороты. В депутаты парламента баллотировался Рыспек Акматбаев [лидер одной из ОПГ], возросла преступность в стране, в том числе количество заказных убийств», — добавили в министерстве.