Заместитель секретаря Совета безопасности Омурбек Суваналиев 19 августа на съезде партии «Бутун Кыргызстан», в состав которой вошел, заявил, что за некоторыми партиями, идущими на выборы в парламент, стоят члены организованных преступных группировок (ОПГ).
У них один хозяин
На съезде партии «Бутун Кыргызстан» Суваналиев заявил, что за подвластными партиями якобы стоит криминальный авторитет Камчы Кольбаев. При этом подвластными партиями Суваналиев назвал «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Замандаш».
«Все говорят, что они «провластные». Но на самом деле они не провластные, у них один хозяин. Это глава криминалитета Коля Кыргыз. Перед ним все – «шестерки». Сегодня идет криминализация. Криминал стремится во власть, отправляет своих людей. Но кого они отправляют? Не самых активных членов ОПГ,», — заявил Суваналиев.
На съезде он также связал бывшего министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева с преступным авторитетом и бывшим депутатом Уланом Чолпонбаевым по кличке «Хоп». По его словам Космосбека Чолпонбаева не могли уволить по этой причине.
«Ни у кого не хватило духу на это», — сказал он.
Что говорят те, кого обвинил Суваналиев в связях с ОПГ и властью?
В интервью изданию «Азаттык» лидер партии «Замандаш» Жениш Молдокматов опроверг слова Суваналиев о том, что «Замандаш» является провластной, сказав, что его партия занимает «центристскую позицию».
«Мы не имеем никакого отношения к криминалитету. В рядах нашей партии нет ни его представителей, ни членов организованных преступных группировок (ОПГ). Наоборот, мы их видим среди членов других партий, некоторые из них даже идут кандидатами в депутаты. Что касается обвинений в провластности – на выборах есть такая вещь, как конкуренция», — сказал Молдокматов.
Кроме этого, сын экс-главы минздрава Космосбека Чолпонбаева — Эркин Чолпонбаев в интервью «Азаттык» опроверг слова Суваналиева и сказал, что его семья экс-чиновника «никак не связана с криминалом».
На момент публикации материала партия «Биримдик» не ответила на выпад Суваналиева.
В пресс-службе партии «Мекеним Кыргызстан» в интервью «Клоопу» заявили, что считают слова Суваналиева голословными.
«В предвыборный период многие кандидаты в депутаты будут идти на разные шаги, в том числе и на голословные обвинения, чтоб их имя мелькало на полосах СМИ», — сообщили в партии.
А что говорят в МВД?
МВД также ответило на слова заместителя секретаря Совбеза. Пресс-служба ведомства заявила, что борьба с ОПГ — это одно из приоритетных направлений работы милиции.
В ведомстве также заявили, что Суваналиев сделал «популистские высказывания, не соблюдая этику», а упомянутый им депутат пятого созыва парламента Улан Чолпонбаев скончался в 2018 году.
«В свое время, когда Суваналиев занимал должность замминистра, затем министра внутренних дел, организованная преступность набрала невиданные обороты. В депутаты парламента баллотировался Рыспек Акматбаев [лидер одной из ОПГ], возросла преступность в стране, в том числе количество заказных убийств», — добавили в министерстве.