Пример соблюдения дистанции в мечети во время пандемии

Правительство постановило возобновить работу мечетей после заседания республиканского штаба 22 августа. На заседании госкомиссия по делам религии сообщила, что кыргызстанцы пишут обращения с просьбой открыть мечети.

ДУМК обязалось соблюдать санитарные нормы для сохранения здоровья верующих. Теперь минздрав, госкомиссия и ДУМК должны будут разработать алгоритм санитарной безопасности, чтобы мечети снова смогли работать.

ДУМК было вынуждено временно приостановить пятничные намазы в мечетях по всей стране в июле, во время пика пандемии в Кыргызстане. Тогда же духовное управление сообщило, что мечети и медресе могут выдать под размещение в них дневных стационаров, если это будет необходимо.

До этого у ДУМК уже были разработаны нормы санитарной безопасности — мечети регулярно дезинфицировали, а молящихся обязали носить маски и соблюдать дистанцию.