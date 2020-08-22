



Вице-президент Центральноазиатской федерации куреша Нуркан Осмоналиев сделал видеообращение председателю партии «Биримдик» Марату Аманкулову.

Осмоналиев сообщил о давлении со стороны кандидатки партии «Биримдик», вице-спикера парламента Аиды Касымалиевой на его жену Рахат Камбардинову. Жена Осмоналиева занимает должность директора школы №53 имени Ботобекова в Узгенском районе Ошской области.

"Биримдик" партиясынын төрагасы Марат Аманкуловго ачык кат! Publicerat av Нуркан Осмоналиев Måndag 17 augusti 2020

«Сегодня моей жене позвонила вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева и сказала: “Эжеке, почему ваши учителя работают на другие партии? Вы руководитель, вы за все в ответе. Как только закончится съезд я поеду к вам, чтобы поговорить лично. Сейчас рассматривается ваш вопрос. До моего приезда подготовьте список учителей”. Из-за этого у моей супруги повысилось артериальное давление и она слегла», — сказал Осмоналиев.

Также Нуркан Осмоналиев опубликовал скриншоты переписок его жены с якобы Касымалиевой на своей странице.

Однако разобраться о чем они переписывались трудно — контакт, сохраненный как «Аида Касымалиева» удалил почти все свои сообщения. В свою очередь директор школы пишет «если тебе так нужно мое место, я тебе его подарю перед выборами».

Помощник вице-спикера Суйорбек Аманов в интервью «Клоопу» все обвинения опроверг.

«Никакого давления не было. Там даже таких слов не было. Поспрашивайте информацию насчет этой женщины [среди местных жителей]. Сейчас мы ничего не будем говорить. Не люблю кого-то очернять и говорить про кого-то плохие вещи», — сказал он.

В «Биримдике» подтвердили, что Касымалиева говорила с директрисой школы — но еще до вступления в партию, а говорила она о недопустимости использования служебного положения.

«Выдавать такие разговоры как угрозу, по крайней мере, нелепо. Во-первых, в тот момент, когда состоялся разговор с директором школы, Касымалиева ещё не была кандидатом от партии «Биримдик», и потому нельзя эту беседу рассматривать, как звонок от представителя партии. Во-вторых, совершенно правильно, что депутат говорит о недопустимости использования служебного положения для предвыборной агитации в пользу любой партии. Касымалиева, как народная избранница, всегда была открытой, доступной и находилась на постоянной связи с работниками не только школ, но и других социальных объектов, особенно в регионах. Ничего удивительного, понимаем, нет и в том, что вокруг этого разговора поднимают вселенскую шумиху — идёт предвыборная кампания и не все наши оппоненты, к сожалению, ее ведут добросовестно», — ответил «Клоопу» пресс-секретарь партии Адилет Султаналиев.

В начале года Аида Касымалиева встречалась с жителями села Кароол Узгенского района и заявила, что из бюджета будет выделено 28 млн сомов на капитальный ремонт школы имени Ботобекова, директрисой которой является Камбардинова.

В предварительном списке кандидатов от партии «Биримдик» Касымалиева занимает восьмую строчку. До этого этого вице-спикер получила мандат, являясь кандидатом от СДПК. Парламентские выборы назначены на 4 октября.

Собирающий муниципальных служащих «Биримдик»

«Биримдик» считается партией власти. Неделю назад журналисты засняли, как в Ошском штабе партии собрались руководители муниципальных служб. Тогда член партии, действующий депутат Азамат Арапбаев, выпроводил журналистов.

Этот случай возмутил пользователей соцсетей, а некоторые из них предположили, что «партия использует административный ресурс».

В мэрии города Ош заверили, что все сотрудники находились в отпуске и могли присутствовать на собрании «Биримдика». Однако позднее выяснилось, что глава муниципального предприятия «Ош-Тазалык» Нурбек Исмаилов находился там в рабочее время.

В штабе «Биримдика» в Оше до этого также собирались ректора некоторых местных вузов и сотрудники муниципальных предприятий города — в то время, 6 марта, шла подготовка к выборам в Ошский городской кенеш.