Минздрав сообщил о 186 новых зараженных COVID-19. За сутки вирус подтвердили у 51 человека в Бишкеке, 36 в Джалал-Абадской области, 35 в Иссык-Кульской, 25 в Ошской, 16 в Баткенской, 12 в Чуйской, восьми в Таласской и трех человек в Оше.

Среди новых зараженных 13 медиков.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 225 человек. 75 в Бишкеке, 45 в Ошской области, 32 в Иссык-Кульской области, 25 — в Джалал-Абадской, 19 в Оше, 10 в Нарынской области, девять в Баткенской, семь в Чуйской, три в Таласской. В том числе был выписан один медик.

Республиканский штаб сообщил, что умерших нет.

Всего за время пандемии зафиксированы 42 889 случаев заражения — это пациенты, обращавшиеся за помощью к медикам. Люди, переболевшие в легкой форме и не обращавшиеся к врачам не могли войти в статистику.

По статистике минздрава, за пять месяцев пандемии выздоровели 36 056 человек, а умерли 1 055 человек. Правда число скончавшихся попросту сократили, убрав из статистики более 400 смертей.

В ведомстве решили, что причиной смерти более 29% умерших (у которых был зафиксирован коронавирус) были другие заболевания. Ранее Минздрав утверждал, что пересчитает количество скончавшихся по правилам ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения считает, что именно коронавирус — главная причина смерти даже при наличии патологий.