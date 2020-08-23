Министр труда и соцразвития, бывший соперник Жээнбекова на выборах президента Улукбек Кочкоров намерен баллотироваться в парламент от партии «Биримдик».
Поэтому до итогов выбором он должен сложить свои полномочия министра — он в интервью «Акипрессу» заявил, что напишет заявление 24 августа. Ранее, 22 августа, были приостановлены полномочия замсекретаря Совбеза Омурбека Суваналиева, который тоже пойдет на выборы — от партии «Бутун Кыргызстан».
В топ-16 от «Биримдик» Кочкоров на втором месте, на первом Акылбек Жамангулов — бывший депутат, оставивший ради этих выборов пост главы «Мегаком».
- Экс-депутат Акылбек Жамангулов
- Экс-кандидат в президенты Улукбек Кочкоров
- Депутат Торобай Зулпукаров
- Депутатка Евгения Строкова
- Экс-руководитель сборной Кыргызстана по кок-бору Талас Бегалиев
- Предприниматель Улан Бакасов
- Экс-депутат Ошского городского кенеша Сухбатилло Мирзаев
- Депутатка Аида Касымалиева
- Председатель правления ТНК «Дастан» Талантбек Иманов
- Гульжигит Жумаев
- Депутат Марат Аманкулов
- Гендир стройкомпании «Елизавета» Нуржан Тынымсеитова
- Депутат Айбек Алтынбеков
- Директор ОсОО «Алян Таш» Ильгиз Капаров
- Депутат Бакирдин Субанбеков
- Экс-депутатка Нурзат Осмонова
«Биримдик» негласно называют партией власти и связывают с депутатом Асылбеком Жээнбековым, братом президента Кыргызстана. Выборы состоятся 4 октября.