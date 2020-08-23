Министр труда и соцразвития, бывший соперник Жээнбекова на выборах президента Улукбек Кочкоров намерен баллотироваться в парламент от партии «Биримдик».

Поэтому до итогов выбором он должен сложить свои полномочия министра — он в интервью «Акипрессу» заявил, что напишет заявление 24 августа. Ранее, 22 августа, были приостановлены полномочия замсекретаря Совбеза Омурбека Суваналиева, который тоже пойдет на выборы — от партии «Бутун Кыргызстан».

В топ-16 от «Биримдик» Кочкоров на втором месте, на первом Акылбек Жамангулов — бывший депутат, оставивший ради этих выборов пост главы «Мегаком».

Экс-депутат Акылбек Жамангулов

Экс-кандидат в президенты Улукбек Кочкоров

Депутат Торобай Зулпукаров

Депутатка Евгения Строкова

Экс-руководитель сборной Кыргызстана по кок-бору Талас Бегалиев

Предприниматель Улан Бакасов

Экс-депутат Ошского городского кенеша Сухбатилло Мирзаев

Депутатка Аида Касымалиева

Председатель правления ТНК «Дастан» Талантбек Иманов

Гульжигит Жумаев

Депутат Марат Аманкулов

Гендир стройкомпании «Елизавета» Нуржан Тынымсеитова

Депутат Айбек Алтынбеков

Депутат Бакирдин Субанбеков

Экс-депутатка Нурзат Осмонова

«Биримдик» негласно называют партией власти и связывают с депутатом Асылбеком Жээнбековым, братом президента Кыргызстана. Выборы состоятся 4 октября.