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Министр труда и соцразвития, бывший соперник Жээнбекова на выборах президента Улукбек Кочкоров намерен баллотироваться в парламент от партии «Биримдик».

Поэтому до итогов выбором он должен сложить свои полномочия министра — он в интервью «Акипрессу» заявил, что напишет заявление 24 августа. Ранее, 22 августа, были приостановлены полномочия замсекретаря Совбеза Омурбека Суваналиева, который тоже пойдет на выборы — от партии «Бутун Кыргызстан».

В топ-16 от «Биримдик» Кочкоров на втором месте, на первом Акылбек Жамангулов — бывший депутат, оставивший ради этих выборов пост главы «Мегаком».

  • Экс-депутат Акылбек Жамангулов
  • Экс-кандидат в президенты Улукбек Кочкоров
  • Депутат Торобай Зулпукаров
  • Депутатка Евгения Строкова
  • Экс-руководитель сборной Кыргызстана по кок-бору Талас Бегалиев
  • Предприниматель Улан Бакасов
  • Экс-депутат Ошского городского кенеша Сухбатилло Мирзаев
  • Депутатка Аида Касымалиева
  • Председатель правления ТНК «Дастан» Талантбек Иманов
  • Гульжигит Жумаев
  • Депутат Марат Аманкулов
  • Гендир стройкомпании «Елизавета» Нуржан Тынымсеитова
  • Депутат Айбек Алтынбеков
  • Депутат Бакирдин Субанбеков
  • Экс-депутатка Нурзат Осмонова

«Биримдик» негласно называют партией власти и связывают с депутатом Асылбеком Жээнбековым, братом президента Кыргызстана. Выборы состоятся 4 октября.

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