Партия «Мекеним Кыргызстан» озвучила топ-20 своих депутатов — среди них есть как и давно известные политики, так и новые для парламента лица — например, журналистка Эля Алканова и юрист семьи Матраимовых Канатбек Азиз. Возглавляет список депутат Мирлан Бакиров, но партию связывают с кланом Матраимовых — собственно, Искендер Матраимов — один из ее кандидатов.

Депутат Мирлан Бакиров

Экс-замакима Сокулукского района Улан Садалиев

Экс-министр культуры Ибрагим Жунусов

Экс-вице-мэр Бишкека Татьяна Кузнецова

Экс-вице-мэр Бишкека Бакытбек Дуйшембиев

Предприниматель Улан Сырдыбаев

Депутат Марлен Маматалиев

Журналистка Эльнура Алканова

Депутат Жыргалбек Турускулов

Депутат Искендер Матраимов

Депутат Таабалды Тиллаев

Депутатка Гулкан Молдобекова

Бывший сотрудник Генпрокуратуры Канат Аманкулов

Экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков

Юрист Канатбек Азиз

Директриса юридической компании Бактыгуль Молдогазиева

Экс-аким Иссык-Кульского района Данир Иманалиев

Предприниматель Эрлист Акунбеков

Предприниматель Кылычбек Исамамбетов

Директор департамента лекарственного обеспечения Гульмира Шакирова

«При отборе учитывались профессиональные качества кандидатов, а также гендерный и национальный баланс«, — сказали в штабе партии изданию 24.kg.

*Эля Алканова была одним из авторов расследования об имуществе Раима Матраимова, бывшего зампреда таможни. То расследование вышло в 2017 году и называлось «Миллионы кыргызстанской таможни». Позже она выпустила еще расследования о кыргызских политиках и чиновниках. В 2019, после расследования «Азаттыка» о выводе более 700 миллионов долларов из Кыргызстана, Алканова сделала контрасследование и поставила под сомнение подлинность некоторых документов, которые оказались в распоряжении автора расследования Али Токтакунова. В 2020 году стало известно, что она помогала благотворительному фонду клана Матраимовых с закупом экспресс-тестов, после она сообщила, что работает в штабе «Мекеним Кыргызстан».

Юрист Канатбек Азиз представляет интересы семьи Матраимовых в суде — так было с иском в отношении журналистов-расследователей, когда влиятельный политический клан через суд требовал убрать из расследования о контрабанде части текста о себе. Раньше он представлял интересы Омурбека Текебаева.