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Партия «Мекеним Кыргызстан» озвучила топ-20 своих депутатов — среди них есть как и давно известные политики, так и новые для парламента лица — например, журналистка Эля Алканова и юрист семьи Матраимовых Канатбек Азиз. Возглавляет список депутат Мирлан Бакиров, но партию связывают с кланом Матраимовых — собственно, Искендер Матраимов — один из ее кандидатов.

  • Депутат Мирлан Бакиров
  • Экс-замакима Сокулукского района Улан Садалиев
  • Экс-министр культуры Ибрагим Жунусов
  • Экс-вице-мэр Бишкека Татьяна Кузнецова
  • Экс-вице-мэр Бишкека Бакытбек Дуйшембиев
  • Предприниматель Улан Сырдыбаев
  • Депутат Марлен Маматалиев
  • Журналистка Эльнура Алканова
  • Депутат Жыргалбек Турускулов
  • Депутат Искендер Матраимов
  • Депутат Таабалды Тиллаев
  • Депутатка Гулкан Молдобекова
  • Бывший сотрудник Генпрокуратуры Канат Аманкулов
  • Экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков
  • Юрист Канатбек Азиз
  • Экс-аким Иссык-Кульского района Данир Иманалиев
  • Предприниматель Эрлист Акунбеков
  • Предприниматель Кылычбек Исамамбетов
  • Директор департамента лекарственного обеспечения Гульмира Шакирова

«При отборе учитывались профессиональные качества кандидатов, а также гендерный и национальный баланс«, — сказали в штабе партии изданию 24.kg.

*Эля Алканова была одним из авторов расследования об имуществе Раима Матраимова, бывшего зампреда таможни. То расследование вышло в 2017 году и называлось «Миллионы кыргызстанской таможни». Позже она выпустила еще расследования о кыргызских политиках и чиновниках. В 2019, после расследования «Азаттыка» о выводе более 700 миллионов долларов из Кыргызстана, Алканова сделала контрасследование и поставила под сомнение подлинность некоторых документов, которые оказались в распоряжении автора расследования Али Токтакунова. В 2020 году стало известно, что она помогала благотворительному фонду клана Матраимовых с закупом экспресс-тестов, после она сообщила, что работает в штабе «Мекеним Кыргызстан».

Юрист Канатбек Азиз представляет интересы семьи Матраимовых в суде — так было с иском в отношении журналистов-расследователей, когда влиятельный политический клан через суд требовал убрать из расследования о контрабанде части текста о себе. Раньше он представлял интересы Омурбека Текебаева.

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