Партия «Мекеним Кыргызстан» озвучила топ-20 своих депутатов — среди них есть как и давно известные политики, так и новые для парламента лица — например, журналистка Эля Алканова и юрист семьи Матраимовых Канатбек Азиз. Возглавляет список депутат Мирлан Бакиров, но партию связывают с кланом Матраимовых — собственно, Искендер Матраимов — один из ее кандидатов.
- Депутат Мирлан Бакиров
- Экс-замакима Сокулукского района Улан Садалиев
- Экс-министр культуры Ибрагим Жунусов
- Экс-вице-мэр Бишкека Татьяна Кузнецова
- Экс-вице-мэр Бишкека Бакытбек Дуйшембиев
- Предприниматель Улан Сырдыбаев
- Депутат Марлен Маматалиев
- Журналистка Эльнура Алканова
- Депутат Жыргалбек Турускулов
- Депутат Искендер Матраимов
- Депутат Таабалды Тиллаев
- Депутатка Гулкан Молдобекова
- Бывший сотрудник Генпрокуратуры Канат Аманкулов
- Экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков
- Юрист Канатбек Азиз
- Директриса юридической компании Бактыгуль Молдогазиева
- Экс-аким Иссык-Кульского района Данир Иманалиев
- Предприниматель Эрлист Акунбеков
- Предприниматель Кылычбек Исамамбетов
- Директор департамента лекарственного обеспечения Гульмира Шакирова
«При отборе учитывались профессиональные качества кандидатов, а также гендерный и национальный баланс«, — сказали в штабе партии изданию 24.kg.
*Эля Алканова была одним из авторов расследования об имуществе Раима Матраимова, бывшего зампреда таможни. То расследование вышло в 2017 году и называлось «Миллионы кыргызстанской таможни». Позже она выпустила еще расследования о кыргызских политиках и чиновниках. В 2019, после расследования «Азаттыка» о выводе более 700 миллионов долларов из Кыргызстана, Алканова сделала контрасследование и поставила под сомнение подлинность некоторых документов, которые оказались в распоряжении автора расследования Али Токтакунова. В 2020 году стало известно, что она помогала благотворительному фонду клана Матраимовых с закупом экспресс-тестов, после она сообщила, что работает в штабе «Мекеним Кыргызстан».
Юрист Канатбек Азиз представляет интересы семьи Матраимовых в суде — так было с иском в отношении журналистов-расследователей, когда влиятельный политический клан через суд требовал убрать из расследования о контрабанде части текста о себе. Раньше он представлял интересы Омурбека Текебаева.