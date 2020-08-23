22 августа СМИ, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, писали о стрельбе в ночном клубе Бишкека. «Кактус» упомянул, что с происшествием может быть связан танцор Жан Воинов, сын боксера Александра Воинова и телеведущей Ассоль Молдокматовой.

В тот же день в УВД подтвердили «Клоопу», что у клуба «Носорог» произошел инцидент и мужчина написал заявление в милицию, рассказав, что получил телесные повреждения от ударов 15 человек. Информацию об участии Жана Воинова в драке в УВД не подтвердили, но упомянули, что есть еще одно заявление. Была ли стрельба, в милиции также не подтвердили.

Позже СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщили, что стрельба была в 4 часа 22 августа, а потерпевший находится в больнице. Источники 24.kg рассказали, что «стрелявшая сторона» тоже написала заявление в милицию.

Известно, что само происшествие у клуба зафиксировали в реестре преступлений, как «Хулиганство».

«Носорог» работает с 17 часов до 00:00 с четверга по воскресенье — по крайней мере так написано в социальных сетях заведения. В разных источниках заведение позиционируют как паб, бар или ночной клуб.

В пятницу 21 августа в заведении проводили танцевальную вечеринку. В УВД не ответили, работал ли ночной клуб во время инцидента — в 4 утра 22 августа.

Из-за пандемии заведения не могут работать позже 00:00 часов, только недавно сделали послабления для общепита, разрешив работать до полуночи. Но тойкана, ночных клубов, баров, караоке, кальянных, кинотеатров, интернет-клубов это не касается — их работа все еще под запретом «до улучшения эпидситуации». В ГУВД не ответили, будут ли принимать меры к заведению.