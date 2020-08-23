Экс-премьер Темир Сариев ушел уже из второго политического союза и отказался участвовать в выборах.

«Во всем виноваты мои принципы, видимо. Мне жаль, что ранее не получился тандем с «Ата Мекеном», теперь вот с «Бутун Кыргызстаном». Но я никого не виню. Виноват только я сам», — сказал он.

Сариев заявил, что понимает, что за это его будут критиковать, распространять слухи, но он все поймет. Он попросил прощения у своих избирателей.

В списке «Бутун Кыргызстан» Сариев был четвертым. Партия озвучила топ-7 своих кандидатов, кроме Сариева в нем были лидер партии Адахан Мадумаров, предпринимательницы Айгуль Сатарова и Орозайым Нарматова, экс-депутат Исхак Масалиев, экс-глава МВД Омурбек Суваналиев и бывший замминистра внутренних дел Курсан Асанов.