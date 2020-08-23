Республиканский штаб сообщил о смерти одного пациента с COVID-19 в Ошской области. Также коронавирус подтвердили у еще 134 человек.

33 из них в Бишкеке, 27 — в Джалал-Абадской области, 21 в Ошской, 16 в Иссык-Кульской, 12 в Чуйской области, девять в Баткенской, восемь в Нарынской, пять в Таласской и три в Оше. Шесть человек из числа зараженных — медработники.

Выздоровели за сутки и были выписаны из больниц 341 человек. 120 из них в Бишкеке, 64 в Джалал-Абадской области, 42 в Оше, 29 в Баткенской, 27 в Иссык-Кульской, 26 в Ошской, 24 в Чуйской, пять в Нарынской и четыре в Таласской. Один из выздоровевших — медработник.

Всего за пять месяцев пандемии зафиксировали 43 023 случаев заражения, из которых выздоровели 36 397. Минздрав утверждает, что число смертей достигло 1056 — хотя еще за неделю до этого их число было намного больше. Из статистики убрали более 400 смертей.

В ведомстве решили, что причиной смерти более 29% умерших (у которых был зафиксирован коронавирус) были другие заболевания. Ранее Минздрав утверждал, что пересчитает количество скончавшихся по правилам ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения считает, что именно коронавирус — главная причина смерти даже при наличии патологий.