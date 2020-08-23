Президент временно остановил полномочия замсекретаря Совета безопасности Омурбека Суваналиева — ранее тот подал заявление. Суваналиев намерен участвовать в выборах парламент от партии «Бутун Кыргызстан».

«Исполнение должностных полномочий приостановлено с 22 августа 2020 года до определения результатов выборов», — сообщает сайт президента. Выборы пройдут 4 августа.

Ранее Суваналиев заявил, что за «партиями власти» — по его мнению это «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» и «Замандаш» — стоит криминальный авторитет Камчы Кольбаев. Суваналиев, бывший глава МВД, считает, что власти проиграли борьбу с криминалом.

«Все говорят, что они «провластные». Но на самом деле они не провластные, у них один хозяин. Это глава криминалитета Коля Кыргыз. Перед ним все – «шестерки». Сегодня идет криминализация. Криминал стремится во власть, отправляет своих людей. Но кого они отправляют? Не самых активных членов ОПГ,», — заявил Суваналиев.

МВД назвало Суваналиева популистом, и напомнило политику, что когда он был министром, в парламент баллотировался криминальный авторитет Рыспек Акматбаев. В апреле 2006 года кримавторитет действительно победил на выборах, набрав 79,22 процента голосов по Балыкчынскому округу № 69. В мае того же года он был убит.

В списке «Бутун Кыргызстан» кроме Суаналиева также числятся бывший депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Исхак Масалиев и бывший замминистра внутренних дел Курсан Асанов. Последний проходит обвиняемым по уголовному делу о злоупотреблении должностным положением во время событий в Кой-Таше.

Лидер партии Адахан Мадумаров — политик, отработавший три первых созыва кыргызского парламента и полгода в качестве спикера. В 2009 году он занимал пост секретаря Совбеза. ГКНБ заявил в 2019 году, что изучает протоколы, подписанные Мадумаровым на этой должности.

Он возглавляет оппозиционную партию «Бутун Кыргызстан» уже в течение 10 лет. В 2017 году, партия выдвигала Мадумарова на выборах в президенты, но тогда победу одержал Сооронбай Жээнбеков.