В Узбекистане журналиста Бобомурода Абдуллаева отпустили под подписку «о надлежащем поведении», но его дело не прекращено. Об этом журналистам сообщил его адвокат Сергей Майоров.

«Бобомурода Абдуллаева освободили под подписку о надлежащем поведении. То есть, до окончания расследования его могут вызвать на допрос. Кроме того, без разрешения следователя он не может свободно передвигаться внутри Узбекистана и выезжать за пределы страны. Согласно законодательству Узбекистана, общий срок расследования составляет три месяца», — рассказал юрист.

По словам юриста, давления на журналиста не оказывали, а после освобождения он отправился к младшей сестре.Мать журналиста Гавхаржон Мадаминова подтвердила информацию.

«Моя дочь позвонила и сообщила мне об этой радостной новости. Я и с Бобомуродом смогла поговорить. Сын сказал мне: «Мама, меня освободили, не беспокойтесь, со мной все хорошо», — рассказала она.

Ранее, 11 августа, она записала видеообращение к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву с просьбой освободить ее сына.

Она заявила, что ее сын содержится под арестом «из-за клеветы врагов» и «помочь ему в этой ситуации может только сам президент», боялась, что сына могут убить.

Узбекский журналист Бобомурод Абдуллаев был выдан властям своей страны 22 августа. Его адвокаты считают, что выдача была незаконной.

Правозащитные организации требовали освободить журналиста.

Бобомурода Абдуллаева подозревают в авторстве статей под оппозиционным псевдонимом «Қора мерган»(«Черный стрелок»). Сам Абдуллаев отрицает это.

Раньше он действительно работал под псевдонимом — более 13 лет он писал статьи как «Усман Хакназаров», был автором резонансных материалов о коррупции.