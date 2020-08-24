Фото: Госкомитет информационных технологий.

Государственной комитет информационных технологий и связи сообщил, что в Кыргызстане стартовал второй этап проекта «Безопасный город», который будет работать по всей стране.

«Второй этап проекта «Безопасный город» охватывает 7 областей, 2 города республиканского значения, 15 городов областного и районного значения и 73 населенных пункта», — отметили в Госкомитете.

«Безопасный город» — часть проекта «Умный город» государственной программы «Таза Коом». По задумке властей, с запуском «Умного города» повысится безопасность кыргызстанцев, а часть государственных услуг можно будет получать онлайн.

Всего в рамках второго этапа проекта планируют оборудовать аппаратно-программными комплексами 306 точек — из которых 266 стационарных и 40 передвижных. Также планируют установить около трёх тысяч камер различного типа.

Проект уже запустился в городах Бишкек, Ош и Токмок.

В Госкомитете отметили, что 21 августа в столице начались строительно-монтажные работы стационарного аппаратно-программного комплекса «Перекресток» на пересечении улиц Алыкулова и Ахунбаева.

Тендер на реализацию второго этапа «Безопасного города» в 2019 году выиграла китайская компания «Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd», предложив наименьшую цену за реализацию проекта — 2 миллиарда 655 миллионов сомов.

Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd — инновационная китайская компания, реализующая, как отмечается на ее официальном сайте, высокотехнологичные проекты в сфере автоматизации в образовании, медицине и так далее. Она основана в 1997 году и по данным Reuters, зарегистрирована на Шэньчжэньской фондовой бирже в январе 2010 года.

Компания позиционирует себя как ведущее предприятие в области умного города и производителя искусственного и интеллектуального оборудования в Китае.

Реализацией же первого этапа «Безопасного города» занимался российский концерн «Вега». Концерн установил 110 комплексов в Бишкеке и Чуйской области. Всего стоимость первого этапа составила 35 миллионов долларов.

Госкомитет информационных технологий и ГУОБДД не раз отмечали, что после внедрения «Безопасного города» в Бишкеке и Чуйской области «существенно снизилось» количество ДТП и преступлений в общественных местах.

По их данным, в местах установки программно-аппаратного комплекса в Бишкеке стало на 72,2%, а в Чуйской области в два раза меньше аварий.

«С 1 января по 1 июля 2019 года количество ДТП в местах установки АПК на территории Бишкека и Чуйской области всего составило 64, и аналогичный период 2020 года количество ДТП составило 53 случая, что на 17% ниже», — сообщили в ведомствах.

Также «существенно» сократились преступления в общественных местах.

По результатам первого полугодия 2019 года с аналогичным периодом 2020 года в Бишкеке стало на 94% преступлений меньше, в Чуйской области на — 92%.

В Бишкеке камеры фиксируют семь видов нарушений правил дорожного движения.