В Бишкеке 24 августа в результате аварии и автонаезда погибли двое детей.

В Управлении патрульной службы милиции сообщили, что авария произошла днём, примерно в 15:20 на улице Чолпон-Атинской (напротив Академии МВД)

«Водитель автомобиля марки “Субару Легаси” выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой “Мерседес-Бенц Гигант”, — отметили УПСМ.

Заведующий отделением реанимации Центра скорой медпомощи Бишкека Егор Борисов сообщил информагентству «АКИпресс», что на месте аварии погибли двое взрослых и один семилетний ребенок.

«В Городскую детскую больницу госпитализированы двое детей. Их состояние оценивается как средней тяжести», — сказал он.

Примерно в это же время произошел автонаезд на ребенка в районе ГЭС-2.

«В скорую помощь вызов поступил в 14:18. Автонаезд был совершен со смертельным исходом», — сказал Борисов.