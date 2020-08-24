Пресс-служба Центральной избирательной комиссии 24 августа сообщила, что Назарали Арипов сложил с себя полномочия члена комиссии, чтобы участвовать в выборах в парламент.

По данным пресс-службы ЦИК, Арипов планирует выдвигаться в депутаты парламента от политпартии «Республика». Он уже приходил в Жогорку Кенеш от этой партии во время пятого созыва, который был избран в 2010 году.

Свою карьеру Арипов начал с работы в частных предприятиях, а с 1994 года он уже работал на руководящих должностях в компаниях по оптовой торговле.

Он пришел в политику в 2007 году, став депутатом Ошского горкенеша и проработав на этой должности два года. Затем, до избрания в парламент Арипов возглавлял Территориальное управление ФОМС по городу Ош.

Ариповым были недовольны жители села Маевка. В мае 2020 года они вышли на митинг против экс-депутата, обвинив его в том, что тот незаконно захватил земли и мешал фермерам работать. Сам Арипов на это никак не отреагировал.

Выборы в парламент пройдут 4 октября. 24 августа — последний день, когда партии могут предоставить в ЦИК документы для регистрации списка кандидатов в бумажном и электронном вариантах.

Комиссия будет проверять и регистрировать их до 4 сентября — официального начала агитации. На 9 июля о своем желании участвовать в предвыборной гонке объявили 44 партии, однако к 24 августа список сократился до 22 политобъединений.

В преддверии выборов в стране началась рокировка политсил: партии объединяются, чиновники уходят в отставку, а действующие депутаты меняют политобъединения для участия в выборах.