Штаб сообщил о заражении еще 9 медиков. COVID-19 подтвердили у шести медработников Джалал-Абадской области. Два зараженных медика в Баткенской области и один в Бишкеке.

За сутки выздоровевших медработников нет.

Общее число заражений среди медиков — 3 101, при этом выздоровели 2 385 медработника, а скончались более 70.

Зараженным медикам, а также семьям скончавшихся, полагаются выплаты в 200 000 и миллион сомов. Однако то, кому выплатят, а кому нет, решает комиссия и работа идет медленно — Минздрав отчитался о выплаченных компенсациях только чуть более 40 медикам.

Официально минздрав подтвердил смерть 73 медработников, но с тех пор скончались еще несколько специалистов. «Клооп» ведет альтернативный список памяти — в нем 77 человек.