Рахат Камбардинова (слева) и Аида Касымалиева.

Координационная группа оперативного реагирования ЦИК проверит информацию о «давлении» на директора школы Рахат Камбардинову со стороны вице-спикера Аиды Касымалиевой. Об этом «Клоопу» сообщили в Центризбиркоме.

В ЦИКе добавили, что результаты будут готовы в течение трех дней.

Противостояние директора школы с Касымалиевой

18 августа вице-президент Центральноазиатской федерации куреша Нуркан Осмоналиев обратился к председателю партии «Биримдик» Марату Аманкулову.

Осмоналиев заявил, что кандидатка от партии «Биримдик», вице-спикер парламента Аида Касымалиева «оказывает давление» на его жену Рахат Камбардинову — директора школы №53 имени Ботобекова в Узгенском районе Ошской области. По его словам, Касымалиева была недовольна тем, что учителя этой школы «работают на другую партию».

«Она позвонила моей жене и сказала: “Эжеке, почему ваши учителя работают на другие партии? Вы руководитель, вы за все в ответе. Как только закончится съезд я поеду к вам, чтобы поговорить лично. Сейчас рассматривается ваш вопрос. До моего приезда подготовьте список учителей”. Из-за этого у моей супруги повысилось артериальное давление и она слегла», — сказал Осмоналиев.

В пресс-службе «Биримдика» сообщили, что Аида Касымалиева общалась с директором школы не как кандидат, а как вице-спикер.

«Во-первых, в тот момент, когда состоялся разговор с директором школы, Касымалиева ещё не была кандидатом от партии «Биримдик», и потому нельзя эту беседу рассматривать, как звонок от представителя партии», — сказал пресс-секретарь партии Адилет Султаналиев.

*О том, что Аида Касымалиева будет в списке «Биримдика» стало известно 19 августа.

«Ваши учителя агитируют за Мекеним Кыргызстан»

Нуркан Осмоналиев опубликовал скриншоты переписок его жены с контактом, сохраненным как «Аида Касымалиева». Однако разобраться о чем они переписывались было трудно, поскольку «Аида Касымалиева» удалил почти все свои сообщения.

Позднее Камбардинова передала изданию «Кактус» сообщения Касымалиевой — она успела переслать их мужу перед их удалением.

«Ваши учителя агитируют за Мекеним [Кыргызстан]. Ответственность за учителей лежит на вас […] Ваш вопрос здесь стоит остро. Я вас как защищала последние 5 лет, так и защищаю. Дайте список учителей», — написала Касымалиева, по заверению Камбардиновой.

В переписке также присутствуют фразы «как приеду, поговорим» и «жаль, вы не оправдали доверия».

В «Биримдике» отметили, что действия Касымалиевой были «совершенно правильными», так как нельзя допускать, чтобы директор школы использовал служебное положение для предвыборной агитации в пользу любой партии.

Аида Касымалиева занимает восьмую строчку в списке кандидатов от «Биримдик». Ранее она получили мандат находясь в партии СДПК — в то время она считалась «партией власти». Сейчас же «партией власти» называют «Биримдик».

Ранее журналисты засняли, как руководители муниципальных служб и ректора нескольких вузов собирались в штабе «Биримдика» в Оше. Некоторые из них находились там в рабочее время.

Этот случай возмутил пользователей соцсетей, а некоторые из них предположили, что «партия использует административный ресурс». Однако ЦИК этот случай не прокомментировал.

Также на днях партия «Реформа» обратилась с жалобой в ЦИК на председателя муниципального территориального управления №12 в Бишкеке Темира Касымова — он занимался незаконной агитацией за партию «Биримдик», используя служебное положение. ЦИК вынесла предупреждение Касымову, но в отношении партии «Биримдик» меры приняты не были.

Парламентские выборы должны пройти 4 октября.