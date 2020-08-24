Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Онугуу-Прогресс» Зиядин Жамалдинов подал заявление о сложении депутатских полномочий. Об этом 24 августа сообщила пресс-служба Центризбиркома. ЦИК прекратил полномочия парламентария.

В СМИ сообщается, что Жамалдинов пойдёт на выборы от политической партии «Бутун Кыргызстан». Он был среди участников на съезде партии 19 августа.

Партия «Онугуу-Прогресс» не будет участвовать в предстоящих парламентских выбора, так как не зарегистрирована в списке Центризбиркома. Её лидер Бакыт Торобаев сказал, что не верит в то, что новый седьмой созыв сможет провести реформы и изменения.

Жамалдинов впервые попал в парламент в 2005 году. С 2007 по 2010 годы был депутатом ЖК от партии «Ак-Жол», которая создавалась свергнутым президентом Курманбеком Бакиевым. В 2015 году он прошел в Жогорку Кенеш под флагом «Онугуу — Прогресса».

Жамалдинов во время работы в последнем созыве инициировал законопроект о сокращении юбилейных мероприятий, которые проводятся правительством или местными властями. Он считал, что на эти празднования тратится слишком много средств из бюджета.

«Бутун Кыргызстан»

«Бутун Кыргызстан» 19 августа провела съезд, на котором огласила программу партии и топ-7 своих кандидатов. До этого «Бутун Кыргызстан» объединилась с «Ак Шумкар» Темира Сариева.

Но их союз просуществовал недолго. Уже 23 августа он распался, а Сариев заявил, что не будет участвовать в парламентских выборах этой осенью.

«Во всем виноваты мои принципы, видимо. Мне жаль, что ранее не получился тандем с “Ата Мекеном”, теперь вот с “Бутун Кыргызстаном”. Но я никого не виню. Виноват только я сам», — сказал он.

В списке «Бутун Кыргызстан» Сариев был четвертым. Кроме Сариева в списке значатся лидер партии Адахан Мадумаров, предпринимательницы Айгуль Сатарова и Орозайым Нарматова, экс-депутат Исхак Масалиев, экс-глава МВД Омурбек Суваналиев и бывший замминистра внутренних дел Курсан Асанов.

До 24 августа партии должны будут предоставить в ЦИК документы для регистрации списка кандидатов в бумажном и электронном вариантах. Документы будут проходить проверку и регистрироваться до 4 сентября. Именно в этот день начнётся агитационный период, который продлится месяц до дня тишины 3 октября. Сами выборы назначены на 4 октября 2020 года.