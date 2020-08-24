Правозащитная организация «Бир Дуйно — Кыргызстан» опубликовала отчет по ситуации с пандемией коронавируса и вызванным ей кризисом в стране. В своем отчете правозащитники предоставили выводы о том, какие ошибки допустили власти Кыргызстана в борьбе с COVID-19.

Проблемы не решались, а накапливались

В своем отчете правозащитники отмечают, что власти бездействовали все время с начала пандемии, в результате все проблемы страны обнажились и обострились. В организации считают, что ни одна ветвь власти не проявила волю при решении проблем.

«Предпринимаемые действия оказались совершенно недостаточными и малоэффективными. Кроме того, власти дистанцировались от решения многих проблем», — говорится в отчете.

В организации считают, что, несмотря на неблагоприятные прогнозы и предупреждения специалистов, правительство не вело серьезной подготовки к вспышке коронавируса, чтобы пережить ее с наименьшими потерями.

Правозащитники считают, что власти могли создать чрезвычайную комиссию, которая помогла бы принимать более эффективные и взвешенные решения.

Каникулы депутатов

В «Бир Дуйно — Кыргызстан» отметили и негодование среди населения из-за бездействия депутатов Жогорку Кенеша.

«Они отправляются отдыхать в самый тяжелый для всей страны период, в то время, когда статистика по заболевшим и умершим напоминает фронтовые сводки», — говорится в заявлении правозащитников.

Несмотря на пандемию, депутаты перед уходом на каникулы сфокусировались на продвижении антиконституционных законов – об НКО, о профсоюзах, «О манипуляции информацией», которые остаются угрозой для всего гражданского общества.

«Как бы власти и депутаты не пытались уверить население в том, что все их помыслы только о благополучии граждан, их дела, их инициативы, далекие от нужд и потребностей людей, говорят сами за себя», — говорится в сообщении организации.

Нерациональные расходы донорских средств

Правозащитники раскритиковали правительство и за непрозрачность расходов донорских средств, которые получал Кыргызстан для борьбы с COVID-19.

По их информации, средства не были направлены на серьезную подготовку по снижению рисков пандемии в стране.

«Не было сделано практически ничего: не построено ни одной специализированной больницы или хотя бы мобильного госпиталя, в полном объеме не снабжены всем необходимым действующие больницы, не закуплены в достаточном количестве средства индивидуальной защиты для медиков и населения», — заявляют правозащитники.

В «Бир Дуйно» считают, что чиновники не прислушались к призывам общественности и журналистов и не стали предоставлять подробные отчеты о расходах донорских средств, а также не предоставили документации по ним.

Помощь населению

Согласно отчету правозащитников, во время пандемии и начавшегося кризиса, граждане столкнулись с завышенными ценами на продовольствие, лекарства и невозможностью получить медицинскую помощь вовремя.

Эти факторы стали ударом для населения, в особенности для людей, живущих на ежедневный заработок.

«Представители уязвимых групп, многодетные семьи, пенсионеры, одинокие люди получали гуманитарную помощь, которая оказывалась, в большинстве случаев, опять же не государством, а различными общественными фондами и бизнесменами. Но эта помощь не была постоянной и достаточной, чаще всего она носила единовременный характер. Большое количество людей влезло в долги, не в состоянии погасить кредиты, не может возродить свой маленький бизнес», — говорится в сообщении.

Пандемия и права человека

Введенные ограничения в период пандемии, как отмечают правозащитники, отразились и на ухудшении ситуации с правами человека в закрытых учреждениях.

Госслужба исполнения наказаний запретила адвокатам и сотрудникам института Омбудсмена посещать закрытые учреждения.

Осложнило ситуацию и обязательное наличие справки об отрицательном тесте на COVID-19 для адвокатов, которые должны были посещать своих подзащитных.

«В СМИ сообщалось о широком распространении вируса и смертельных случаях в тюрьмах. Смерть правозащитника Азимжана Аскарова продемонстрировала жестокость и бесчеловечность системы наказаний в Кыргызстане», — заявили правозащитники.

Извинения за критику власти

Правозащитники отметили и нарушения прав людей на свободу слова в период пандемии. В отчете «Бир Дуйно — Кыргызстан» говорится, что за время пандемии зафиксированы случаи, когда граждан и медиков, которые были недовольны бездействием властей, заставляли публично приносить извинения и отказываться от сказанных слов под давлением силовых структур.

«Люди, испытывая унижения, всё же вынуждены были идти на это, боясь потерять работу или опасаясь гонений на себя и свою семью. На блогеров, высказывающих в соцсетях свое мнение о проблемах или критикующих чиновников, участились гонения со стороны правоохранительных органов, вплоть до вызова на допросы», — отмечается в отчете.

В итогах своего отчета правозащитники отмечают, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса в Кыргызстане, «практически рухнули» политическая, экономическая и социальная сферы жизнедеятельности населения.

«Все, что гарантировано гражданам нашей страны Конституцией и другими законами, оказалось под угрозой. То есть речь идёт не о каких-либо нарушениях тех или иных отдельных граждан или групп, а о массовом нарушении прав всего населения Кыргызстана», — считают в организации.

Иллюстрация на главной Кеня Джаманкулова