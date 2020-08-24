Члены партии «Реформа» сообщили на своей странице в фейсбуке, что благодаря пожертвованиям, им удалось собрать избирательный залог в размере 5 млн сомов. Теперь у партии есть возможность поучаствовать в парламентских выборах в октябре 2020 года.

Члены партии «Реформа» открывали счёт для сбора средств от неравнодушных граждан на выплату избирательного залога. Хотя некоторые депутаты раскритиковали такое решение и выступили против того, чтобы партии собирали деньги у граждан.

24 августа — последний день, когда у партий есть возможность внести требуемую сумму и подать в Центризбирком документы на регистрацию.

Документы будут проходить проверку и регистрироваться до 4 сентября. Именно в этот день начнётся агитационный период, который продлится месяц до дня тишины 3 октября. Сами выборы назначены на 4 октября 2020 года.

Партия «Реформа» — оппозиционная партия, которая была создана в 2012 году. Однако в 2020 году партия примет участие в выборах уже с обновлённым составом.

Главой партии стала юристка Клара Сооронкулова — экс-судья Конституционного суда. В саму партию вошли в основном гражданские активисты. Многие из них были участниками акций протеста под названием RE:Акция. Такое название стало следствием «реакции» граждан на расследование «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP о незаконном вывозе $700 млн из Кыргызстана.

Тогда сотни граждан собрались у здания парламента в Бишкеке с требованием от властей Кыргызстана ареста бывшего замглавы таможенной службы Раимбека Матраимова и защиты журналистов, которые работали над расследованием.

Кроме ареста Раима Матраимова и других коррупционеров, участники акции требовали проведения реальных реформ.