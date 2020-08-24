В телеграм-канале «Короче» опубликовали видео, где запечатлены три внедорожника, которые проезжают по пляжу озера Иссык-Куль. Когда именно сняты автомобили — неизвестно.

В полномочном представительстве Иссык-Кульской области на момент публикации материала не сообщили подробностей случившегося, в Госэкотехинспекции также пока не прокомментировали ситуацию.

Озеро Иссык-Куль — природоохранный объект. Согласно закону «Об устойчивом развитии эколого-экономической системы «Иссык-Куль”» заезд на пляж техники разрешен только с разрешения госорганов или для очистки пляжной зоны.

Штраф в случае заезда авто в пляжную зону составляет от трех до пяти тысяч сомов.