В фейсбуке 24 августа было опубликовано видео, где видно, что на ограждении государственного ипподрома в городе Чолпон-Ата появился баннер с названием названием и символикой партии «Биримдик».

Член ЦИК Гульнара Джурабаева сказала информагентству 24.kg, что комиссия сделает вывод о законности баннера на стенах госучреждения только после того, как уточнит, кто оплатил размещение вывески.

«Штаб не может размещаться в госучреждении, это первое. Второе — надо выяснить, кто профинансировал появление этой вывески. Если сама партия, то это преждевременная агитация, а значит, нарушение. Если это сделал кто-то и без ведома организации, то должны разбираться правоохранительные органы и прокуратура», — сказала Джурабаева информагентству.

По положению ЦИК, изготовление и размещение всех агитационных материалов должны быть оплачены из избирательных фондов партий. При этом официально партии могут начать предвыборные кампании только с 4 сентября.

В случае нарушений правил агитации ЦИК может вынести партиям письменное предупреждение. Если же партия нарушит требования два или более раз ЦИК вправе привлечь политобъединение к ответственности в соответствии с Кодексом о нарушениях, а также отменить регистрацию списка кандидатов от партии.

Пресс-секретарь партии «Биримдик» Адилет Султаналиев сообщил «Клоопу», что растяжку на ограждении ипподрома в Чолпон-Ате разместили потому, что там планируется открыть партийный штаб.

«В одном из помещений, которое ипподром сдает в аренду, как хозрасчетное предприятие, будет расположено территориальное представительство партии. Но мы согласны, что растяжку не следовало вывешивать на заборе, нужно было на самом здании, где будут работать наши сотрудники в период выборов. Поэтому мы уберем ее сегодня же», — сказал пресс-секретарь партии «Биримдик».

Согласно положению ЦИК о предвыборной агитации при парламентских выборах, все печатные агитматериалы могут вывешиваться в помещениях или на зданиях только с согласия и на условиях собственников этих объектов.

Партия «Биримдик» считается провластной, так как один из кандидатов от нее Асылбек Жээнбеков — брат действующего президента Сооронбая Жээнбекова.

Выборы в парламент пройдут 4 октября. 24 августа — последний день, когда партии могут предоставить в ЦИК документы для регистрации списка кандидатов в бумажном и электронном вариантах.

Комиссия будет проверять и регистрировать их до 4 сентября — официального начала агитации. На 9 июля о своем желании участвовать в предвыборной гонке объявили 44 партии, однако к 24 августа список сократился до 22 политобъединений.

В преддверии выборов в стране началась рокировка политсил: партии объединяются, чиновники уходят в отставку, а действующие депутаты меняют политобъединения для участия в выборах.