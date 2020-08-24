Фото: Фейсбук Бахрома Хамроева.

Полиция Москвы задержала кыргызстанца и этнического узбека Хуснидина Зайнабидинова, которого в 2019 году подозревали во взрыве дома в Магнитогорске. Руководитель правозащитной организации «Ёрдам» Бахром Хамроев заявил, что теперь Зайнабидинова обвиняют в нарушениях миграционного законодательства России.

По его словам, задержание было «спланированным», потому что Зайнабидинова вызвали в прокуратуру по вопросу предоставления ему убежища.

«Прокурор Кулагин обманным путем передал его в руки сотрудникам полиции с целью возбудить на него дело и экстрадировать в Кыргызстан. И это несмотря на то, что сам Кулагин 15 августа 2020 года вынес постановление об освобождении Зайнабидинова», — сказал правозащитник.

Тогда Зайнабидинова задержали по запросу правоохранительных органов Кыргызстана с требованием о его экстрадиции. На родине его обвиняют в участии в беспорядках Оше в 2010 году. На него завели уголовные дела по статьям «Уничтожение имущества», «Массовые беспорядки» и «Возбуждение межэтнической розни» Уголовного кодекса Кыргызстана.

Однако Европейский суд по правам человека запретил экстрадировать Зайнабидинова в Кыргызстан, побоявшись, что там он может быть подвергнут преследованиям по национальному признаку.

«Несмотря на то, что мною в отделении полиции были предъявлены все ранее вынесенные судебные документы национальных судов и Европейского суда, замначальника отдела полиции Кирилин ответил мне, чтобы «все азиаты жаловались в Азиатские суды, а не в Европейские», а на решения, требования ЕСПЧ им наплевать», — заявил Хамроев.

Он считает, что все дела, по которым пытаются вынести обвинения Зайнабидинову были сфальсифицированы, а единственной целью арестов является его экстрадиция в Кыргызстан.

Следующее заседание по обвинению Зайнабидинова в нарушениях миграционного законодательства России состоится 26 августа.

Задержание в 2019 году

Гражданина Кыргызстана, уроженца Сузакского района Джалал-Абадской области Хуснидина Зайнабидинова впервые задержали в январе 2019 года в Магнитогорске. Тогда российские спецслужбы обвинили его в причастности к взрыву дома в Магнитогорске, который произошёл 31 января 2018 года. В тот день обрушился подъезд девятиэтажного дома, в результате чего погибли 39 человек. Следствие называло основной версией произошедшего взрыв бытового газа.

В интервью радио «Озодлик» правозащитник Хамроев рассказывал, что после несчастного случая полиция стала задерживать узбекских, таджикских и кыргызских мигрантов.

«В те дни было много пропавших мигрантов: полиция и ФСБ проводили облавы на рынках и улицах, перевернули весь город. Мне сообщили, что в те дни сотни мигрантов были избиты и похищены. В основном, пытались свалить вину на мусульман из Центральной Азии. Некоторые из похищенных до сих пор не найдены», — сказал Хамроев.

Сам Зайнабидинов жаловался, что на допросе ему сломали нос, ребра, и пытали током, требуя «найти тех, кто взорвал дом».

Его водворили в СИЗО, где он провёл 7 месяцев. Ещё шесть месяцев он провёл в Центре временного содержания иностранных граждан по Челябинской области.

«После того, как я отказался брать на себя вину за взрывы, меня бросили в депортационный лагерь со словами: «Ты участвовал в событиях в Кыргызстане в 2010 году. Кыргызстан дал тебя в розыск!» — жаловался Зайнабидинов.

Зайнабидинова освободили постановлением Седьмого кассационного суда общей юрисдикции, которое было вынесено 10 февраля 2020 года.

Выйдя на свободу, кыргызстанец поехал в Москву, чтобы привлечь к ответственности тех, кто его пытал и получить статус беженца. Но в столице его задержали и теперь вновь хотят депортировать.