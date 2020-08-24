В Кара-Суйском районе Ошской области 21 августа столкнулись «Гелендваген» и грузовик. Водители двух машин доставлены в больницу.

По кадрам видео, распространенным в соцсетях, можно предположить, что «Гелендваген» был одной из машин свадебного кортежа. Несколько внедорожников на высокой скорости дрифтовали по прямой дороге. Через несколько секунд находящийся спереди «Гелендваген» оказался на пути «Камаза», который врезался в него.

Грузовик отбросило в сторону. На видео после аварии видно, что пассажиры «Гелендвагена» получили травмы.

Пресс-секретарь УОБДД по Ошской области Алтынбек Тенизбаев сообщил, что ДТП произошло в сельской управе Толойкон Кара-Суйского района.

«20-летний водитель легковой машины не справился с управлением и столкнулся с грузовиком. В результате аварии травмы получили водители и три пассажира 20, 18 и 14 лет — они обратились в Ошскую городскую больницу», — сказал Тенизбаев.

Пресс-секретарь заверил, что «Гелендвагены» не были свадебным кортежем — это «просто молодежь, вышедшая отдохнуть».

В травматологическом отделении Ошской городской больницы сообщили, что к ним обратились только водители, пострадавшие в результате аварии. Водитель грузовика находится в отделении нейрохирургии, а водитель «Гелендвагена» проходит лечение в отделении травматологии.

«Не могу сказать о состоянии водителя грузовика. Состояние водителя в нашем отделении среднее. Один день он был в отделении реанимации, потом мы его перевели в общую палату», — сказал заведующий отделением травматологии Махмуд Батыров.

По данному факту РОВД Кара-Суйского района начало проверку, назначены экспертизы.

В связи с эпидемиологической ситуацией в области были введены ограничения на проведение праздничных мероприятий — президент Сооронбай Жээнбеков на заседании Совбеза предлагал вовсе запретить торжества на официальном уровне во время карантина.

Но людей это не останавливает — на днях был задержан участник свадебного кортежа, который стрелял в воздух из пистолета в надежде, что его друг будет счастлив. Правоохранительные органы водворили нарушителя в ИВС. Наряду с ним были допрошены и организаторы мероприятия.