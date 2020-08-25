Пресс-служба правительства 24 августа сообщила, что премьер-министр Кубатбек Боронов приостановил исполнение должностных обязанностей пятерых чиновников кабмина, которые собрались участвовать в парламентских выборах.

Временно приостановлены полномочия:

Вице-премьер-министр Аида Исмаилова;

Министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров;

Председатель Госслужбы исполнения наказаний Мелис Турганбаев;

Директор Государственного комитета спорта Канат Аманкулов;

Директор Агентства по продвижению и защите инвестиций Адилбек уулу Шумкарбек.

«Исполнение должностных полномочий приостановлено до определения результатов выборов», — сообщили в пресс-службе правительства.

Улукбек Кочкоров пойдет на предстоящие выборы в парламент от партии «Биримдик», которую считают провластной за счет того, что один из кандидатов — Асылбек Жээнбеков — брат президента Сооронбая Жээнбекова.

Канат Аманкулов пойдет на выборы в парламент от партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с экс-таможенников Раимбеком Матраимовым.

Мелис Турганбаев планирует участвовать на выборах от партии «Замандаш».

Пока неизвестно от какой партии выдвигаются Аида Исмаилова и Адилбек уулу Шумкарбек.

При этом Аида Исмаилова была депутатом парламента этого созыва и пришла в Жогорку Кенеш в 2015 году от партии «Республика — Ата-Журт».

Выборы в парламент Кыргызстана назначены на 4 октября. 24 августа Центризбирком принял последние документы от партий, которые планируют принять участие в выборах и теперь будет рассматривать их до 4 сентября.

Тогда же и стартует официальный месяц предвыборной агитации, который завершится 3 октября в день тишины. В начале в выборах пожелали участвовать 44 политические партии. Однако уже к 24 августа их количество сократилось до 17.