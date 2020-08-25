Пресс-служба правительства 24 августа сообщила, что премьер-министр Кубатбек Боронов приостановил исполнение должностных обязанностей пятерых чиновников кабмина, которые собрались участвовать в парламентских выборах.
Временно приостановлены полномочия:
Вице-премьер-министр Аида Исмаилова;
Министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров;
Председатель Госслужбы исполнения наказаний Мелис Турганбаев;
Директор Государственного комитета спорта Канат Аманкулов;
Директор Агентства по продвижению и защите инвестиций Адилбек уулу Шумкарбек.
«Исполнение должностных полномочий приостановлено до определения результатов выборов», — сообщили в пресс-службе правительства.
Улукбек Кочкоров пойдет на предстоящие выборы в парламент от партии «Биримдик», которую считают провластной за счет того, что один из кандидатов — Асылбек Жээнбеков — брат президента Сооронбая Жээнбекова.
Канат Аманкулов пойдет на выборы в парламент от партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с экс-таможенников Раимбеком Матраимовым.
Мелис Турганбаев планирует участвовать на выборах от партии «Замандаш».
Пока неизвестно от какой партии выдвигаются Аида Исмаилова и Адилбек уулу Шумкарбек.
При этом Аида Исмаилова была депутатом парламента этого созыва и пришла в Жогорку Кенеш в 2015 году от партии «Республика — Ата-Журт».
Выборы в парламент Кыргызстана назначены на 4 октября. 24 августа Центризбирком принял последние документы от партий, которые планируют принять участие в выборах и теперь будет рассматривать их до 4 сентября.
Тогда же и стартует официальный месяц предвыборной агитации, который завершится 3 октября в день тишины. В начале в выборах пожелали участвовать 44 политические партии. Однако уже к 24 августа их количество сократилось до 17.