Республиканский штаб сообщил о заражении ещё 9 медиков.
- Бишкек – 1;
- Баткенская область – 1;
- Джалал-Абадская область – 7.
За сутки выздоровели два медработника.
Общее число заражений среди медиков — 3 110, при этом выздоровели 2 387 медработников, а скончались более 70.
Зараженным медикам, а также семьям скончавшихся, полагаются выплаты в 200 000 и миллион сомов. Однако то, кому выплатят, а кому нет, решает комиссия и работа идет медленно — Минздрав отчитался о выплаченных компенсациях только чуть более 40 медикам.
Официально минздрав подтвердил смерть 73 медработников, но с тех пор скончались еще несколько специалистов. «Клооп» ведет альтернативный список памяти — в нем 77 человек.