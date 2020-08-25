Республиканский штаб сообщил о заражении ещё 9 медиков.

Бишкек – 1;

Баткенская область – 1;

Джалал-Абадская область – 7.

За сутки выздоровели два медработника.

Общее число заражений среди медиков — 3 110, при этом выздоровели 2 387 медработников, а скончались более 70.

Зараженным медикам, а также семьям скончавшихся, полагаются выплаты в 200 000 и миллион сомов. Однако то, кому выплатят, а кому нет, решает комиссия и работа идет медленно — Минздрав отчитался о выплаченных компенсациях только чуть более 40 медикам.

Официально минздрав подтвердил смерть 73 медработников, но с тех пор скончались еще несколько специалистов. «Клооп» ведет альтернативный список памяти — в нем 77 человек.