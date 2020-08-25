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Гражданские активисты и партии требуют, чтобы ЦИК сняла политобъединение «Кыргызстан» с предвыборной гонки за опоздание при сдаче документов для регистрации. Все партии должны были предоставить свои документы в Центризбирком 24 августа до 18:00.

ЦИК и лидер «Кыргызстана» Канат Исаев уверяют, что все документы были предоставлены вовремя. Правда, доказательства у них сомнительные — журнал, в котором ручкой исправлено время подачи документов, и видеозапись с камер со спешащими часами. «Клооп» приводит для вас короткую и более подробную версию происходящего.

Коротко

24 августа был последний день приема документов в ЦИК от политпартий для регистрации списков кандидатов, которые пойдут на парламентские выборы. Согласно закону о выборах, документы должны были сдать до 18:00.

Однако представители нескольких партий уверяют, что политобъединение «Кыргызстан» предоставило пакет документов позже 18:00. ЦИК зарегистрировала партию и включил в окончательный список.

Активисты, представители других партий, действующие депутаты и журналисты ночью того же дня собрались у здания ЦИК с требованием отменить регистрацию политобъединений ввиду их опоздания. Они потребовали показать записи камер наблюдения и журнал посещений для сверки времени.

На видеозаписи видно, что представитель «Кыргызстана» занес документы в ЦИК в 18:01. Однако в ЦИК заявили, что время видеокамер спешит на 13 минут. А в журнале посещений ЦИКа заметно, что время прихода представителя партии «Кыргызстан» исправили на 17:59, фамилия стоит женская, а подписи нет.

Сейчас члены ЦИК решают, что делать дальше с регистрацией партии «Кыргызстан».

Подробно

Зампредседателя ЦИК Абдыжапар Бекматов сообщил Kaktus.media о том, что 24 августа вовремя — до 18:00 — сдали свои документы 17 партий. Самой последней в списке числится политобъединение «Кыргызстан».

В 20:00 у здания ЦИК собрались представители партий «Реформа». К ним поступила информация, что представители «Мекенчил» и «Кыргызстан» принесли документы позже назначенного времени, но ЦИК все равно приняла их документы.

Позже к ним присоединились члены партий «Бир Бол», «Ата Мекен», «Мекеним Кыргызстан», «Чон Казат», действующие депутаты Жанар Акаев и Алтынбек Сулайманов и гражданские активисты.

Они требовали, чтобы ЦИК доказала законность регистрации документов от партии «Кыргызстан». Так как представители партии «Мекенчил» заявили, что они предоставили документы в ЦИК еще в 14:56.

После пяти часов ожидания ЦИК собрала всех протестующих в здании комиссии, чтобы ответить на их вопросы. Активисты и политики потребовали, чтобы им показали записи с камер наблюдения и журнал посещений.

На 55 минуте этой трансляции видно, что время в верхнем углу камер видеонаблюдения показывает больше 18:00 и только тогда в ЦИК заходит мужчина — представитель «Кыргызстана».

В журнале посещений ЦИКа указано, что представитель партии «Кыргызстан» пришел в 17:59. На фотографиях видно, что запись исправили, фамилия у представителя партии женская, и напротив записи нет подписи, как в остальных случаях.

Что говорят ЦИК и «Кыргызстан»?

Позже на том же собрании представитель ЦИК заявил, что время на сервере камер наблюдений спешит на 13 минут.

«АКИпресс» пишет, что уполномоченной по выборам от партии «Кыргызстан» является женщина, а на камерах зафиксирован мужчина. По закону, только одобренные комиссией представители партий могут заниматься оформлением документов.

Сегодня, 25 августа лидер «Кыргызстана» Канат Исаев заявил на пресс-конференции, что вся документация была предоставлена в комиссию вовремя. Это сделал член партии по имени Аманкул, у которого была доверенность от уполномоченной представительницы партии.

ЦИК создала рабочую группу для расследования этой ситуации, и пообещал прояснить ситуацию в течение дня 25 августа.

«Оппозиционную партию сразу сняли бы с выборов»

Эльвира Сурабалдиева и Жанар Акаев из «Ата Мекена» заявили, что если бы такое «нарушение» было замечено за представителями партий, противоборствующих власти, их «сняли бы с выборов без вопросов».

«Нам не важно о какой партии идет речь, но если бы мы — оппозиционные партии — опоздали бы на одну минуту, верю, ЦИК нас не допустила бы до выборов. Поэтому мы учли все это и сдали [документы] на один день раньше. Когда партии сдают свои документы, на это уходит 30-40 минут, иногда и час, поэтому важно время сдачи документов», — сказал Акаев во время разбирательств в ЦИК.

По-старинке, как у нас было все 30 лет, уже нельзя заигрывать с настроением граждан. Мало того, что кыргызстанцы не верят в #тазашайлоо, такие игры с регистрацией вконец подорвут остатки доверия к власти. Если бы опоздала оппозиция, сняли бы без лишних слов. #шайлоо2020 — Эльвира Сурабалдиева (@ElviraSur) August 25, 2020

Лидерка еще одной оппозиционной партии «Реформа» Клара Сооронкулова подала заявление на имя главы ГКНБ Орозбека Опумбаева. Она просит расследовать нарушения при регистрации документов партии «Кыргызстан», а также установить личности сотрудников ЦИК, причастных к нему.

Для этого она представила три аргумента:

Документы были приняты по истечении срока, установленного законом «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша КР»; Документы были приняты от лица, не имеющего законных полномочий для этого; В журнале регистрации были допущены исправления, а представитель партии не подтвердил факт подачи своей подписью.

«Журнал регистрации факта приема документов должен содержать все необходимые реквизиты для удостоверения факта своевременной сдачи документов от политических партий, то есть записи в журнале имеют важное юридическое значение. Мы считаем, что в журнал были внесены заведомо ложные сведения, об этом свидетельствуют подчистка прежнего текста с заменой его на новый. Кроме этого, полагаем, что к данным событиям могут иметь отношение некоторые члены ЦИК», — пишет Сооронкулова в своем заявлении.

Выборы 2020

Выборы в парламент пройдут 4 октября 2020 года. На 25 августа пока известно о том, что 17 партий продолжат бороться за место в парламенте, в том числе и «Кыргызстан».

До 4 сентября ЦИК будет проверять все документы на соответствие требованиям для кандидатов: отсутствие двойного гражданства, судимости и других нарушений. Возможно, некоторые партии сойдут с предвыборной гонки на этом этапе. С 4 сентября официально начнется предвыборная агитация, которая продлится до 3 октября — дня тишины перед самими выборами.

В преддверии выборов в стране началась рокировка политсил: партии объединяются, чиновники уходят в отставку, а действующие депутаты меняют политобъединения для участия в выборах.