Скандально известный инста-блогер и резидент «Тамашоу» Бектур Мамашов (@tut.beka) 19 августа опубликовал очередной видеоролик в своём инстаграме.

По сюжету, герой ролика пьяный возвращается домой к жене и маленькой дочери, у которой был день рождения. Жена, недовольная состоянием мужа, начинает говорить, что тот мог не пить хотя-бы в день рождения ребёнка.

«Неужели хоть сегодня не мог прийти домой трезвым? Алкоголизм тебя погубит», — говорит она.

В ответ герой ударяет жену по лицу и бьёт посуду.

«Ты всем недовольна. Если бы не эта девочка (указывает на дочь), я бы от тебя давно ушел», — кричит он и уходит из дома.

Затем происходит перемотка кадров и следует уже другая сцена, о том, как могли бы сложиться эти же события, если бы жена обратилась к мужу в «вежливой и уважительной» форме.

«Сегодня день рождения вашей дочери, к тому же алкоголь не ведёт ни к чему хорошему. Лучше не пейте», — говорит жена.

Муж соглашается с ней и вся семья дружно садится за стол.

Видео Бектура набрало почти 200 тысяч просмотров и вызвало множество одобрительных комментариев под роликом. Однако позже Бектур ограничил доступ к комментариям.

Блогер уже выкладывал резонансное видео, в котором он сравнил девушку в короткой юбке с секс работницей. Его раскритиковала дочь бывшего президента Алмазбека Атамбаева Алия Шагиева. Тогда блогер заявил, что удалил видео, однако позже выяснилось, что это не так.

Сам Бектур в интервью bars.media заявил, что сделал это видео «с добрыми намерениями».

«Это видео касается только тех девушек, которые идут по неверному пути. Я хотел достучаться до их сердец. […] Я не говорю, что кыргызские девушки плохие! Есть много хороших девушек. Но в наши дни плохие девушки становятся образцами для подражания для хороших девушек. Они танцуют и позируют полуобнаженными. Почему, например, ненавистники не реагируют на них?» — сказал он.

Пояснение от редакции. Что не так с видеороликом про домашнее насилие?

В видео блогер пытается объяснить, что семейного насилия якобы можно избежать, если его жертва будет «вежливей и уважительней» с агрессором. Однако на самом деле такой способ не работает, потому что агрессор всегда может найти другую причину для избиений. А иногда ему причина не нужна.

Зачастую в патриархальном обществе в семейном насилии обвиняют не агрессора, а женщину, пережившую насилие. Общество осуждает и призывает женщину к молчанию.

Когда популярные блогеры публикуют видеоролики, оправдывающие семейное насилие, это приводит к тому, что общество продолжает считать нормой ежегодное избиение тысяч женщин в стране.

По информации Генеральной прокуратуры, за 2019 год по Кыргызстану было зарегистрировано 6145 фактов семейного насилия. В большинстве случаев от семейного насилия пострадали женщины — 5659. Число мужчин почти в 11 раз меньше — 486.

В 2020 году в стране произошло несколько случаев жестокого насилия и убийств женщин их мужьями. Только за январь МВД сообщила о нескольких случаях избиений до смерти, а также намеренных поджогах женщин.

Спустя три месяца МВД заявило, что количество фактов домашнего насилия за первый квартал 2020 года выросло на 65% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Семь женщин, пострадавших от насилия в семье, были убиты. Рост семейного насилия эксперты связывают с тем, что в стране почти на два месяца был введен жесткий карантин и люди могли выходить из дома только в редких случаях.

Законы против домашнего насилия в Кыргызстане считаются наиболее прогрессивными в постсоветском пространстве, так как сообщить о факте агрессии могут не только пострадавшая, но и свидетели. У милиции есть разные полномочия для прекращения семейного насилия, в том числе и оформление запрета на приближение к пострадавшей. Однако на практике законы практически не работают и агрессоры продолжают уходить от ответственности.

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