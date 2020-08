View this post on Instagram

Үй бүлөдөн кыскача көрүнүш мындай учур эч бир үй бүлөдө болбосунчу наборот жакшы көрүнүшү көп болсунчу🙏 Эч бир үй бүлөдө ажырашуу болбосун 💔 ___________________________________ #кыргызстан #бишкек #уйбуло #тутбека #баткен #жалалабад #чуй #нарын #талас #жанылыктар