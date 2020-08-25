Вице-мэр города Ош Асылбек Топчубаев 25-августа заявил, что в городе официально запрещено проведение тоев и массовых мероприятий.
«Если есть факты проведения массовых мероприятий, то можно обратиться в мэрию города Ош. На тех, кто допускает проведение таких мероприятий, налагается штраф», — сказал он
Однако в некоторых кафе и ресторанах города проводятся подобные мероприятия — местные тамады и певцы ежедневно выкладывают в соцсети фото и видео со свадеб.
Пресс-секретарь мэрии Азамат Абсаттаров подтвердил запрет массовых мероприятий. Также он утверждает, что проводятся рейды по выявлению проведения свадеб.
«Люди говорят: “У нас только фуршет, мы только сфоткаемся и выйдем”, и таким образом случайно проводятся свадьбы. Никакая свадьба не допускается, мы поедем на место и примем меры, если нас уведомят», — говорит он.
В городе с марта собран почти миллион сомов от местных предпринимателей за несоблюдение санитарных норм — в основном нормы нарушали общепиты, кафе и рестораны.