Вице-мэр города Ош Асылбек Топчубаев 25-августа заявил, что в городе официально запрещено проведение тоев и массовых мероприятий.

«Если есть факты проведения массовых мероприятий, то можно обратиться в мэрию города Ош. На тех, кто допускает проведение таких мероприятий, налагается штраф», — сказал он

Однако в некоторых кафе и ресторанах города проводятся подобные мероприятия — местные тамады и певцы ежедневно выкладывают в соцсети фото и видео со свадеб.

Пресс-секретарь мэрии Азамат Абсаттаров подтвердил запрет массовых мероприятий. Также он утверждает, что проводятся рейды по выявлению проведения свадеб.

«Люди говорят: “У нас только фуршет, мы только сфоткаемся и выйдем”, и таким образом случайно проводятся свадьбы. Никакая свадьба не допускается, мы поедем на место и примем меры, если нас уведомят», — говорит он.



В городе с марта собран почти миллион сомов от местных предпринимателей за несоблюдение санитарных норм — в основном нормы нарушали общепиты, кафе и рестораны.