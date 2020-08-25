Фото: 24.kg.

Гражданский активист Ондуруш Токтонасыров устроил одиночный пикет у здания Центральной избирательной комиссии. Токтонасыров вышел с плакатом «Убирайтесь провластные партии!» и требованием не регистрировать политическую партию «Кыргызстан» на предстоящие выборы.

Он отметил, что партия опоздала с подачей документов, поэтому не имеет права участвовать в выборах. Токтонасыров также призвал главу ЦИК Нуржан Шайлдабекову подать в отставку.

24 августа был последний день приема документов в ЦИК от политпартий для регистрации списков кандидатов, которые пойдут на парламентские выборы. Согласно закону о выборах, документы должны были сдать до 18:00.

Однако, представители нескольких партий утверждают, что партии «Мекенчил» и «Кыргызстан» принесли документы позже назначенного времени, но ЦИК все равно принял их документы. Также появился снимок журнала регистрации Центризбиркома, где исправлено время получения документов и нет подписи.

Однако лидер партии «Кыргызстан» Канат Исаев заявил, что партия подала документы в ЦИК вовремя. Центризбирком должен вынести коллегиальное решение по этому вопросу 25 августа.

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