Представители политических партий «Ата-Мекен», «Реформа», «Бир Бол», «Ордо», «Чоң Казат» выступили с открытым обращением к президенту Сооронбаю Жээнбекову, председателю ГКНБ Орозбеку Опумбаеву и омбудсмену Токону Мамытову.

В обращении говорится, что партии «серьезно озабочены в связи с последними инцидентами в Центризбиркоме, связанными с партией “Кыргызстан”».

Они утверждают, что представители «Кыргызстана» принесли документы позже назначенного времени, но ЦИК все равно принял их документы.

«Данные события показывают особую заинтересованность ЦИК, отсутствие и нежелание создавать и поддерживать равные условия для всех политических партий, а также защищать избирательные права граждан», — отмечается в обращении.

В обращении также приводятся нарушения, которые были допущены при регистрации:

На видеозаписи, представленной операторами ЦИК, время регистрации документов кандидатов партии «Кыргызстан» обозначено как 18:03; В журнале регистрации время приема документов от партии «Кыргызстан» исправлено. Есть исправления и выше по списку; Представитель партии «Ата Мекен» Тилек Токтогазиев обнаружил также, что в журнале общего отдела ЦИК отсутствует уведомление от партии «Биримдик»; Время приема четырех последних партий практически совпадает — разница в 2 минуты (17:57 — 17:59). При этом время принятия документов у партии «Ордо» и партии «Кыргызстан» в журнале указано одно и то же — 17:59; В журнале регистрации в качестве представителя партии «Кыргызстан» указана Абильдиева Э.П., которая не подтверждает сдачу документов своей подписью. В журнале подписей о сдаче документов и их приеме нет. Кроме того, согласно записям с видеокамер в ЦИК, документы от партии «Кыргызстан» приносил мужчина, не имеющий для этого полномочий.

«Журнал регистрации факта приема документов должен содержать все необходимые реквизиты для удостоверения факта своевременной сдачи документов от политических партий, то есть записи в журнале имеют важное юридическое значение. Мы считаем, что в журнал были внесены заведомо ложные сведения, об этом свидетельствуют подчистка прежнего текста с заменой его на новый. Кроме этого, полагаем, что к данным событиям могут иметь отношение некоторые члены ЦИК», — говорится в обращении.

Представители партий в обращении попросили президента, главу ГКНБ и омбудсмена «обратить внимание на нарушения, допущенные в ЦИК в ходе приема документов и привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших их».

Также представители партий потребовали:

Устранить нарушения, допущенные комиссией в процессе принятия документов от партий;

Начать досудебное производство по этим фактам;

Создать комиссию по расследованию вышеуказанных нарушений и включить в состав от каждого представителя партий, гражданских активистов и СМИ;

Обеспечить широкий доступ к информации о служебном #расследовании для всего общества.

24 августа был последний день приема документов в ЦИК от политпартий для регистрации списков кандидатов, которые пойдут на парламентские выборы. Согласно закону о выборах, документы должны были сдать до 18:00.

Однако, представители нескольких партий утверждают, что партия «Кыргызстан» принесла документы позже назначенного времени, но ЦИК все равно принял их документы. Также появился снимок журнала регистрации Центризбиркома, где исправлено время получения документов и нет подписи представителя партии.

Лидер партии «Кыргызстан» Канат Исаев в свою очередь заявил, что политобъединение предоставило документы в ЦИК вовремя. Центризбирком должен вынести коллегиальное решение по этому вопросу 25 августа.