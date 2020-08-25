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Центральная избирательная комиссия рассматривает вопрос с принятием документов партии «Кыргызстан». Зампредседателя ЦИК Абдыжапар Бекматов сказал, что рабочая группа предложила «вернуть документы» партии «Кыргызстан» из-за нарушений. Окончательное решение ЦИК примет после заседания позже.

Нарушение состоит в том, что документы должна была предоставить уполномоченная представительница партии «Кыргызстан» Эльвира Абильдиева. Однако это за нее сделал другой человек.

На заседании Абильдиева заявила, что не смогла сама сдать документы, потому что «плохо себя чувствовала» и подозревает у себя коронавирусную инфекцию. По ее словам, она не знала, что нужна ее подпись.

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова сообщила, что член комиссии не дал подписать журнал посещений человеку, который сдал документы вместо уполномоченной представительницы. У человека, который сдавал документы, не было права подписи.

Член партии «Кыргызстан» Талант Мамытов заявил, что ЦИК приняла такое решение под давлением общества и СМИ. Он выразил готовность разбираться в «судебном порядке» и рассмотреть ответственность членов ЦИК в этом вопросе.

Ранее гражданские активисты и представители других партий требовали исключить «Кыргызстан» из предвыборной гонки из-за опоздания при сдаче документов для регистрации. Все партии должны были предоставить свои документы в Центризбирком 24 августа до 18:00. Время в журнале посещений, где был отмечена партия, было исправлено на 17:59. Кроме того, в журнале не было подписи представителя партии.

Лидер политобъединения «Кыргызстана» Каната Исаев на пресс-конференции 25 августа заявил, что документы были предоставлены вовремя. Их в ЦИК принес член партии Аманкул, у которого была доверенность от уполномоченной по выборам от «Кыргызстана».

Однако Талант Мамытов в споре с представителями партий «Бир Бол» и «Ата Мекен» отказался показать им справку, подтверждающую, что партия «Кыргызстан» сдала документы до 18:00.