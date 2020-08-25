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Центральная избирательная комиссия прекратила приём документов от политических партий для регистрации списков кандидатов 24 августа в 18:00. Партии должны были предоставить документы в бумажном и электронном вариантах. По данным ЦИК, 17 политических партий подали документы на регистрацию.

Список:

  1. «Актив»;
  2. «Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых конфликтов»;
  3. «Мекен Ынтымагы»;
  4. Социалистическая партия «Ата-Мекен»;
  5. «Мекенчил»;
  6. Партия государственного единства и патриотизма «Бир Бол»;
  7. «Ыйман Нуру»;
  8. «Замандаш»;
  9. «Чоң Казат»;
  10. «Реформа»;
  11. «Республика»;
  12. «Бүтүн Кыргызстан»;
  13. «Социал-демократы»;
  14. Демократическая партия «Биримдик» («Единство»);
  15. «Мекеним Кыргызстан»;
  16. «Ордо»;
  17. «Кыргызстан».

В ЦИК отметили, что 23 партии, которые изъявляли желание участвовать в выборах, отказались от этого, а одна политическая партия в установленные сроки не открыла расчетные счета для создания избирательного фонда. Также партии «Нур», «Тартип-Порядок» и «Партия Зеленых» не успели сдать документы в установленные сроки.

Скандал разгорелся вокруг партии «Кыргызстан». Представители других партий утверждают, что «Кыргызстан» не успел сдать необходимые документы до 18:00. Также появился снимок журнала регистрации Центризбиркома, где исправлено время получения документов и нет подписи. Лидер партии «Кыргызстан» Канат Исаев заявил, что партия подала документы в ЦИК вовремя. Центризбирком должен вынести коллегиальное решение по этому вопросу 25 августа.

Согласно статье 61 конституционного Закона, ЦИК в течение 10 календарных дней со дня принятия документов проверяет документы на соответствие законов и затем либо регистрирует список кандидатов партии, либо отказывает в регистрации. При отказе от регистрации партия сходит с предвыборной гонки.

4 сентября начнётся агитационный период, который продлится месяц до дня тишины 3 октября. Сами выборы назначены на 4 октября 2020 года.

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