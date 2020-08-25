Центральная избирательная комиссия прекратила приём документов от политических партий для регистрации списков кандидатов 24 августа в 18:00. Партии должны были предоставить документы в бумажном и электронном вариантах. По данным ЦИК, 17 политических партий подали документы на регистрацию.
Список:
- «Актив»;
- «Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых конфликтов»;
- «Мекен Ынтымагы»;
- Социалистическая партия «Ата-Мекен»;
- «Мекенчил»;
- Партия государственного единства и патриотизма «Бир Бол»;
- «Ыйман Нуру»;
- «Замандаш»;
- «Чоң Казат»;
- «Реформа»;
- «Республика»;
- «Бүтүн Кыргызстан»;
- «Социал-демократы»;
- Демократическая партия «Биримдик» («Единство»);
- «Мекеним Кыргызстан»;
- «Ордо»;
- «Кыргызстан».
В ЦИК отметили, что 23 партии, которые изъявляли желание участвовать в выборах, отказались от этого, а одна политическая партия в установленные сроки не открыла расчетные счета для создания избирательного фонда. Также партии «Нур», «Тартип-Порядок» и «Партия Зеленых» не успели сдать документы в установленные сроки.
Скандал разгорелся вокруг партии «Кыргызстан». Представители других партий утверждают, что «Кыргызстан» не успел сдать необходимые документы до 18:00. Также появился снимок журнала регистрации Центризбиркома, где исправлено время получения документов и нет подписи. Лидер партии «Кыргызстан» Канат Исаев заявил, что партия подала документы в ЦИК вовремя. Центризбирком должен вынести коллегиальное решение по этому вопросу 25 августа.
Согласно статье 61 конституционного Закона, ЦИК в течение 10 календарных дней со дня принятия документов проверяет документы на соответствие законов и затем либо регистрирует список кандидатов партии, либо отказывает в регистрации. При отказе от регистрации партия сходит с предвыборной гонки.
4 сентября начнётся агитационный период, который продлится месяц до дня тишины 3 октября. Сами выборы назначены на 4 октября 2020 года.