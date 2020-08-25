Центральная избирательная комиссия прекратила приём документов от политических партий для регистрации списков кандидатов 24 августа в 18:00. Партии должны были предоставить документы в бумажном и электронном вариантах. По данным ЦИК, 17 политических партий подали документы на регистрацию.

Список:

«Актив»; «Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых конфликтов»; «Мекен Ынтымагы»; Социалистическая партия «Ата-Мекен»; «Мекенчил»; Партия государственного единства и патриотизма «Бир Бол»; «Ыйман Нуру»; «Замандаш»; «Чоң Казат»; «Реформа»; «Республика»; «Бүтүн Кыргызстан»; «Социал-демократы»; Демократическая партия «Биримдик» («Единство»); «Мекеним Кыргызстан»; «Ордо»; «Кыргызстан».

В ЦИК отметили, что 23 партии, которые изъявляли желание участвовать в выборах, отказались от этого, а одна политическая партия в установленные сроки не открыла расчетные счета для создания избирательного фонда. Также партии «Нур», «Тартип-Порядок» и «Партия Зеленых» не успели сдать документы в установленные сроки.

Скандал разгорелся вокруг партии «Кыргызстан». Представители других партий утверждают, что «Кыргызстан» не успел сдать необходимые документы до 18:00. Также появился снимок журнала регистрации Центризбиркома, где исправлено время получения документов и нет подписи. Лидер партии «Кыргызстан» Канат Исаев заявил, что партия подала документы в ЦИК вовремя. Центризбирком должен вынести коллегиальное решение по этому вопросу 25 августа.

Согласно статье 61 конституционного Закона, ЦИК в течение 10 календарных дней со дня принятия документов проверяет документы на соответствие законов и затем либо регистрирует список кандидатов партии, либо отказывает в регистрации. При отказе от регистрации партия сходит с предвыборной гонки.

4 сентября начнётся агитационный период, который продлится месяц до дня тишины 3 октября. Сами выборы назначены на 4 октября 2020 года.