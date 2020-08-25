С вечера 24 августа между политическими партиями и Центральной избирательной комиссией разгорелся скандал, связанный с регистрацией партии «Кыргызстан» на выборы в парламент.

Скандал произошел из-за исправленного времени в журнале ЦИК о приходе представителя партии «Кыргызстан». В качестве доказательства журналисты и кандидаты в депутаты опубликовали фото журнала, где время было исправлено на 17:59.

К обсуждению скандала присоединились пользователи сети, которые уже успели пошутить и сделать мемы на эту тему.

Здесь дизайнер Руслан Токочев зафиксировал исправление времени с 18:00 на 17:59, делая отсылку на журнал посещений Центризбиркома.

Его идею подхватил и дизайнер Нурбек Насыранбеков.

Продолжил идею Ruslan Tokochev www.facebook.com/tokochev/posts/10223169073555813 Publicerat av Nurbek Nas Måndag 24 augusti 2020

Кто-то даже увидел лайфхак в исправлении времени.

Лайфхак от ЦИКа: если опаздываете на работу, встречу, свидание, самолет, выборы, просто переведите часы… Publicerat av Semetey Amanbekov Måndag 24 augusti 2020

А кто-то упрекнул партию в опоздании.

О самоиронии тоже никто не забыл.

Каждый из нас немного «Кыргызстан» — Nursultan Akylbek (@n_akylbek) August 25, 2020

Опозданием в ЦИК все не закончилось.

Господи, они даже на собственный брифинг опаздывают. Традиционное наше — кыргызское pic.twitter.com/ppCJzhWO7Y — Yusupova Dilya (@d_usupova) August 25, 2020

Даже Илон Маск был бы рад если бы «Кыргызстан» успел.

Парламентские выборы пройдут в Кыргызстане 4 октября. В выборах планировали принять участие 44 политические партий. Однако уже 24 августа стало известно, что все необходимые документы подали в ЦИК только 17 политобъединений. При этом, у некоторый партий обнаружены ошибки в документах, они должны все исправить в течение 48 часов. Так что на этом этапе может сократиться количество партий.

Иллюстрация на главной: дизайнер Руслан Токочев.