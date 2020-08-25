2 min read

С вечера 24 августа между политическими партиями и Центральной избирательной комиссией разгорелся скандал, связанный с регистрацией партии «Кыргызстан» на выборы в парламент.

Скандал произошел из-за исправленного времени в журнале ЦИК о приходе представителя партии «Кыргызстан». В качестве доказательства журналисты и кандидаты в депутаты опубликовали фото журнала, где время было исправлено на 17:59.

К обсуждению скандала присоединились пользователи сети, которые уже успели пошутить и сделать мемы на эту тему.

Здесь дизайнер Руслан Токочев зафиксировал исправление времени с 18:00 на 17:59, делая отсылку на журнал посещений Центризбиркома.

shailoo.gov.kg

Publicerat av Ruslan Tokochev Måndag 24 augusti 2020

Его идею подхватил и дизайнер Нурбек Насыранбеков.

Продолжил идею Ruslan Tokochev www.facebook.com/tokochev/posts/10223169073555813

Publicerat av Nurbek Nas Måndag 24 augusti 2020

Кто-то даже увидел лайфхак в исправлении времени.

Лайфхак от ЦИКа: если опаздываете на работу, встречу, свидание, самолет, выборы, просто переведите часы…

Publicerat av Semetey Amanbekov Måndag 24 augusti 2020

А кто-то упрекнул партию в опоздании.

Publicerat av Namaz Ishmakhametov Tisdag 25 augusti 2020

О самоиронии тоже никто не забыл.

Опозданием в ЦИК все не закончилось.

Даже Илон Маск был бы рад если бы «Кыргызстан» успел.

Парламентские выборы пройдут в Кыргызстане 4 октября. В выборах планировали принять участие 44 политические партий. Однако уже 24 августа стало известно, что все необходимые документы подали в ЦИК только 17 политобъединений. При этом, у некоторый партий обнаружены ошибки в документах, они должны все исправить в течение 48 часов. Так что на этом этапе может сократиться количество партий.

Иллюстрация на главной: дизайнер Руслан Токочев.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА