С вечера 24 августа между политическими партиями и Центральной избирательной комиссией разгорелся скандал, связанный с регистрацией партии «Кыргызстан» на выборы в парламент.
Скандал произошел из-за исправленного времени в журнале ЦИК о приходе представителя партии «Кыргызстан». В качестве доказательства журналисты и кандидаты в депутаты опубликовали фото журнала, где время было исправлено на 17:59.
К обсуждению скандала присоединились пользователи сети, которые уже успели пошутить и сделать мемы на эту тему.
Здесь дизайнер Руслан Токочев зафиксировал исправление времени с 18:00 на 17:59, делая отсылку на журнал посещений Центризбиркома.
Его идею подхватил и дизайнер Нурбек Насыранбеков.
Кто-то даже увидел лайфхак в исправлении времени.
А кто-то упрекнул партию в опоздании.
О самоиронии тоже никто не забыл.
Опозданием в ЦИК все не закончилось.
Даже Илон Маск был бы рад если бы «Кыргызстан» успел.
Парламентские выборы пройдут в Кыргызстане 4 октября. В выборах планировали принять участие 44 политические партий. Однако уже 24 августа стало известно, что все необходимые документы подали в ЦИК только 17 политобъединений. При этом, у некоторый партий обнаружены ошибки в документах, они должны все исправить в течение 48 часов. Так что на этом этапе может сократиться количество партий.
Иллюстрация на главной: дизайнер Руслан Токочев.