Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 119 человек.

Бишкек – 15;

Ош – 8;

Чуйская область – 4;

Ошская область – 15;

Таласская область – 4;

Нарынская область – 3;

Иссык-Кульская область – 12;

Джалал-Абадская область – 39;

Баткенская область – 19.

Всего за все время пандемии в Кыргызстане зафиксировано 43 245 случаев заражения COVID-19.

«По динамике в областях, в Джалал-Абадской и Баткенской областях всё еще есть риск заражения коронавирусом. Следует отметить, что несмотря на отрицательный темп заболевания, есть риск заражения. К сожалению, никто не может гарантировать, что повторного заражения не будет. Поэтому, важно не забывать о мерах безопасности: носить маски, мыть руки и использовать антисептики, а также соблюдать социальное дистанцирование», – сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 310 человек. В Бишкеке почти половина всех выздоровевших — 112 пациентов.

Бишкек – 112;

Ош – 16;

Чуйская область – 16;

Ошская область – 43;

Талаская область – 7;

Нарынская область – 19;

Иссык-Кульская область – 16;

Джалал-Абадская область – 54;

Баткенская область – 27.

Всего за время пандемии из стационаров страны с выздоровлением были выписаны 36 925 человек.

В статистике минздрава учитываются только те случаи, когда люди обращаются за помощью к медикам. Люди, переболевшие в легкой форме и не обращавшиеся в стационары не могли войти в статистику.

Республиканский штаб не сообщил о случаях смерти с коронавирусом за прошедшие сутки в Кыргызстане.

По данным минздрава, всего от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1 057 человек.

Правда число скончавшихся попросту сократили, убрав из статистики более 400 смертей. В ведомстве решили, что причиной смерти более 29% умерших (у которых был зафиксирован коронавирус) были другие заболевания.

Ранее минздрав утверждал, что пересчитает количество скончавшихся по правилам ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения считает, что именно коронавирус — главная причина смерти даже при наличии патологий.

Иллюстрация: Кеня Джаманкулова / «Клооп».