Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 119 человек.
- Бишкек – 15;
- Ош – 8;
- Чуйская область – 4;
- Ошская область – 15;
- Таласская область – 4;
- Нарынская область – 3;
- Иссык-Кульская область – 12;
- Джалал-Абадская область – 39;
- Баткенская область – 19.
Всего за все время пандемии в Кыргызстане зафиксировано 43 245 случаев заражения COVID-19.
«По динамике в областях, в Джалал-Абадской и Баткенской областях всё еще есть риск заражения коронавирусом. Следует отметить, что несмотря на отрицательный темп заболевания, есть риск заражения. К сожалению, никто не может гарантировать, что повторного заражения не будет. Поэтому, важно не забывать о мерах безопасности: носить маски, мыть руки и использовать антисептики, а также соблюдать социальное дистанцирование», – сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 310 человек. В Бишкеке почти половина всех выздоровевших — 112 пациентов.
- Бишкек – 112;
- Ош – 16;
- Чуйская область – 16;
- Ошская область – 43;
- Талаская область – 7;
- Нарынская область – 19;
- Иссык-Кульская область – 16;
- Джалал-Абадская область – 54;
- Баткенская область – 27.
Всего за время пандемии из стационаров страны с выздоровлением были выписаны 36 925 человек.
В статистике минздрава учитываются только те случаи, когда люди обращаются за помощью к медикам. Люди, переболевшие в легкой форме и не обращавшиеся в стационары не могли войти в статистику.
Республиканский штаб не сообщил о случаях смерти с коронавирусом за прошедшие сутки в Кыргызстане.
По данным минздрава, всего от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1 057 человек.
Правда число скончавшихся попросту сократили, убрав из статистики более 400 смертей. В ведомстве решили, что причиной смерти более 29% умерших (у которых был зафиксирован коронавирус) были другие заболевания.
Ранее минздрав утверждал, что пересчитает количество скончавшихся по правилам ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения считает, что именно коронавирус — главная причина смерти даже при наличии патологий.
Иллюстрация: Кеня Джаманкулова / «Клооп».