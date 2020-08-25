Азамат Арапбаев и Шайлообек Атазов



Кандидат от партии «Мекеним Кыргызстан» Шайлообек Атазов 23 августа обвинил представителя партии «Биримдик», депутата Азамата Арапбаева в «давлении на руководителей муниципальных служб в Оше и сборе паспортов».

По его словам, действия Арапбаева «наносят ущерб репутации Сооронбая Жээнбекова». Партия «Биримдик» считается «партией власти».

«В Оше появился свой Худаяр-хан по имени Азамат Арапбаев! […] Говорят, что он давит на руководителей […] Он что застрял в эпохе Алмазбека Атамбаева? Зовет каждого руководителя предприятия и заставляет собирать паспорта. Они приходят к нам жаловаться. Он мучает народ и показывает президента в нехорошем свете! Если такие люди не прекратят свои действия, то я готов принять “народные меры”», — написал Атазов.

Также он написал, что если Арапбаев не остановится, то «молодые люди собираются сжечь его заправки». Позднее «по просьбе близкого друга» он удалил свой пост.

«Но это не значит, что я перестану оценивать действия Арапбаева в Оше […] Правоохранительные органы и фейковые щенки Азамата Арапбаева — не надо меня предупреждать и давать советы, делайте это с подхалимами любого президента! Город Ош не частный дом или фирма Арапбаева!» — написал он в фейсбуке.

Пресс-секретарь партии «Биримдик» Адилет Султаналиев сообщил «Клоопу», что «если у Атазова есть информация, то он может обратиться в правоохранительные органы, иначе это будет восприниматься как интрига».

Кто такой Азамат Арапбаев?

Арапбаев экс-депутат городского кенеша и действующий депутат парламента. Журналисты застали его в Ошском штабе партии «Биримдик» 14 августа.

В тот день в штабе собрались руководители и сотрудники муниципальных служб. Когда один из журналистов спросил, не использует ли партия административный ресурс, Арапбаев выпроводил их за пределы здания и велел им «болтать снаружи».

Согласно его налоговой декларации, он владеет несколькими компаниями, одна из которых ОсОО «Ош-Ойл ЛТД» — возможно те самые заправки, которые «собирались сжечь молодые люди, если он не остановится». Также в 2019 году стало известно, что он не указал в декларации пять компаний.

Кто такой Шайлообек Атазов?

Шайлообек Атазов — чемпион мира по кикбоксингу и экс-депутат Ошского городского кенеша. Он считается одним из приближенных клана Матраимовых.

Атазов — тренер в спортклубе EREM, который принадлежит Руслану Матраимову. Также он собирается участвовать на парламентских выборах вместе с партией «Мекеним Кыргызстан».

Эксперты считают, что фактически «Мекеним Кыргызстан» управляет семья Матраимовых — в первой десятке списка партии расположился действующий депутат Искендер Матраимов. Также среди кандидатов от этой партии присутствуют представитель Матраимовых, адвокат Канатбек Азиз и представитель фонда «Исмаил Матраимов», журналистка Элнура Алканова.

*Матраимовы — один из наиболее влиятельных кланов на юге Кыргызстана. Члены этой семьи занимают или занимали высокие должности как регионального, так и государственного значения. Один из Матраимовых — экс-зампред таможни Раим Матраимовых — фигурант журналистского расследования о контрабанде и коррупции.

«Биримдик» и давление

Это не первый раз, когда «Биримдик» обвиняют в давлении. 18 августа вице-президент Центральноазиатской федерации куреша Нуркан Осмоналиев обратился к руководству партии «Биримдик». В своем обращении он заявил, что вице-спикер Аида Касымалиева — кандидат от партии «Биримдик» — оказывает давление на его жену Рахат Камбардинову, директора школы в Узгенском районе Ошской области.

По словам Осмоналиева, вице-спикер была недовольна тем, что учителя школы «работают на партию “Мекеним Кыргызстан”». В доказательство своих слов супруги предоставили журналистам переписку в Whatsapp с Аидой Касымалиевой.

В «Биримдике» факт «разговора» Касымалиевой с директором школы подтвердили, но в то же время отметили, что на тот момент она еще не была кандидатом от их партии. Также партия посчитала действия Касымалиевой «совершенно правильными», так как нельзя допускать, чтобы директор школы использовал служебное положение для предвыборной агитации в пользу любой партии.

Партия «Мекеним Кыргызстан» по этому поводов комментариев пока не дала.

В ЦИК сообщили, что проверят информацию о давлении со стороны Касымалиевой.