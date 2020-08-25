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Рабочая группа Центризбиркома проверила документы всех 17 партий, которые сдали списки кандидатов для участия в предстоящих парламентских выборах. К документам большинства партий у членов ЦИК возникли вопросы.

В основном, претензии рабочей группы к документам партий касаются отсутствия справки с места работы и письменного согласия на обработку личных данных кандидата, а также неполного заполнения типовой формы ЦИК.

«Политическая партия вправе в течение 48 часов с момента уведомления внести необходимые изменения и представить исправленные документы в соответствующую избирательную комиссию», — пишет пресс-служба ЦИК.

Рабочая группа предложила вернуть документы партии «Кыргызстан» из-за нарушений во время сдачи документов 24 августа.

Остальные партии и данные по ним заключения рабочей группы: