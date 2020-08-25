Рабочая группа Центризбиркома проверила документы всех 17 партий, которые сдали списки кандидатов для участия в предстоящих парламентских выборах. К документам большинства партий у членов ЦИК возникли вопросы.
В основном, претензии рабочей группы к документам партий касаются отсутствия справки с места работы и письменного согласия на обработку личных данных кандидата, а также неполного заполнения типовой формы ЦИК.
«Политическая партия вправе в течение 48 часов с момента уведомления внести необходимые изменения и представить исправленные документы в соответствующую избирательную комиссию», — пишет пресс-служба ЦИК.
Рабочая группа предложила вернуть документы партии «Кыргызстан» из-за нарушений во время сдачи документов 24 августа.
Остальные партии и данные по ним заключения рабочей группы:
|№
|Партия
|Количество кандидатов
|Дата подачи документов
|Претензии по документам
|1
|«Актив»
|80
|12 августа
|Нужны исправления
|2
|«Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых конфликтов»
|78
|21 августа
|Отсутствуют электронные документы
|3
|«Мекен Ынтымагы»
|150
|21 августа
|Нет документа по избирательному залогу
|4
|«Ата-Мекен»
|150
|24 августа
|Претензий нет
|5
|«Мекенчил»
|Не указано
|24 августа
|Претензий нет
|6
|«Бир Бол»
|109
|Не названа
|Претензий нет
|7
|«Ыйман Нуру»
|102
|Не названа
|Не хватает копий приказов о приостановлении полномочий нескольких кандидатов, ранее работавших в госслужбах
|8
|«Замандаш»
|Не указано
|Не названа
|Отсутствуют отдельные документы
|9
|«Чон Казат»
|82
|Не названа
|Есть некоторые несоответствия в документах
|10
|«Республика»
|200
|Не названа
|Документы не соответствуют требованиям
|11
|«Бүтүн Кыргызстан»
|120
|Не названа
|Представлены не все документы, некоторые кандидаты отказались от обработки персональных данных
|12
|«Социал-демократы»
|104
|Не названа
|Есть несоответствия в документах
|13
|«Мекеним Кыргызстан»
|200
|Не названа
|Нет отдельных документов, также приказов о приостановлении работы госслужащих
|14
|«Ордо»
|101
|Не названа
|Нет отдельных справок и документов
|15
|«Реформа»
|85
|Не названа
|Не заполнена типовая форма по нескольким кандидатам, нет копии приказа о приостановлении полномочий нескольких госслужащих
|16
|«Биримдик»
|200
|Не названа
|Нет копий приказов о приостановлении полномочий некоторых госслужащих, выдвигающихся на выборы
|17
|«Кыргызстан»
|24 августа
|Предложила вернуть документы партии из-за нарушений при их подаче