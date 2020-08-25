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Рабочая группа Центризбиркома проверила документы всех 17 партий, которые сдали списки кандидатов для участия в предстоящих парламентских выборах. К документам большинства партий у членов ЦИК возникли вопросы.

В основном, претензии рабочей группы к документам партий касаются отсутствия справки с места работы и письменного согласия на обработку личных данных кандидата, а также неполного заполнения типовой формы ЦИК.

«Политическая партия вправе в течение 48 часов с момента уведомления внести необходимые изменения и представить исправленные документы в соответствующую избирательную комиссию», — пишет пресс-служба ЦИК.

Рабочая группа предложила вернуть документы партии «Кыргызстан» из-за нарушений во время сдачи документов 24 августа.

Остальные партии и данные по ним заключения рабочей группы:

Партия Количество кандидатов Дата подачи документов Претензии по документам
1 «Актив»  80 12 августа Нужны исправления
2 «Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых конфликтов»  78 21 августа Отсутствуют электронные документы
3 «Мекен Ынтымагы»  150  21 августа Нет документа по избирательному залогу
4 «Ата-Мекен»  150 24 августа Претензий нет
5 «Мекенчил»  Не указано 24 августа Претензий нет
6 «Бир Бол»  109 Не названа Претензий нет
7 «Ыйман Нуру» 102 Не названа Не хватает копий приказов о приостановлении полномочий нескольких кандидатов, ранее работавших в госслужбах
8 «Замандаш»  Не указано Не названа Отсутствуют отдельные документы
9 «Чон Казат»  82 Не названа Есть некоторые несоответствия в документах
10 «Республика»  200 Не названа Документы не соответствуют требованиям
11 «Бүтүн Кыргызстан»  120 Не названа Представлены не все документы, некоторые кандидаты отказались от обработки персональных данных
12 «Социал-демократы»  104 Не названа Есть несоответствия в документах
13 «Мекеним Кыргызстан» 200 Не названа Нет отдельных документов, также приказов о приостановлении работы госслужащих
14 «Ордо» 101 Не названа Нет отдельных справок и документов
15 «Реформа»  85 Не названа Не заполнена типовая форма по нескольким кандидатам, нет копии приказа о приостановлении полномочий нескольких госслужащих
16 «Биримдик»  200 Не названа Нет копий приказов о приостановлении полномочий некоторых госслужащих, выдвигающихся на выборы
17 «Кыргызстан»  24 августа Предложила вернуть документы партии из-за нарушений при их подаче 

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