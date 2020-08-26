Бывший лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов в предстоящих выборах будет баллотироваться от партии «Мекеним Кыргызстан». Председатель «Мекеним Кыргызстан» Мирлан Бакиров сообщил эту информацию «Азаттыку».

«Иса Омуркулов входит в число кандидатов, баллотирующихся от нашей партии. Место в списке станет известно после того, как Центральная избирательная комиссия проверит все документы», – сказал Бакиров.

Ранее сам Омуркулов заявил о том, что будет участвовать в выборах, но отказался называть партию.

В действующий шестой созыв парламента Иса Омуркулов был избран от партии СДПК, с 2016 года он возглавлял фракцию этого политобъединения. Всего он был депутатом трех созывов парламента.

Омуркулов был исключен из СДПК в октябре 2018 года решением политсовета социал-демократов «за действия, противоречащие уставу и идеям партии». Также политсовет порекомендовал депутатам парламента отозвать его с должности лидера парламентской фракции.

Иса Омуркулов лишился членства в СДПК после того, как в октябре в четырех областях страны — Чуйской, Нарынской, Таласской и Иссык-Кульской — прошли собрания движения «СДПК без [экс-президента Кыргызстана Алмазбека] Атамбаева».

Один из организаторов встреч — Сагынбек Абдрахманов — рассказал «Азаттыку», что активистов поддержал Иса Омуркулов. Сам Омуркулов это отрицает.

Иса Омуркулов пришел в парламент от СДПК еще в 1995 году. Кроме того, после революции 2010 года Омуркулов два года был мэром Бишкека.

Он ушел с поста мэра в 2013 году на фоне скандала с парком Победы имени Даира Асанова. По версии следствия, Иса Омуркулов незаконно вывел более трех гектар муниципальной территории парка под частное строительство. Гособвинение просило дать Омуркулову восемь лет тюрьмы, но в 2014 году суд оправдал его.

Помимо судебных дел самого Омуркулова, его сын Азамат в 2012 году также был приговорен к семи годам лишения свободы условно за совершение ДТП, в результате которого погибли три человека. Ему был назначен испытательный срок в два года.

ДТП с участием Азамата Омуркулова-Исаева произошло в августе 2011 года в Иссык-Кульской области. Он превысил скорость и на джипе выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. В результате, водитель и двое пассажиров Audi погибли на месте. Пассажиры внедорожника, в том числе сам сын мэра, получили ранения.