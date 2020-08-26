В рамках визита казахской делегации в Россию зампремьер-министра Казахстана Роман Скляр договорился о поставке вакцины от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.

«Подписано соглашение о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и “СК-Фармация” о выделении гарантированного объема вакцины “Спутник V” после прохождения всех стадий испытаний», — пишет пресс-служба.

По ее данным, вакцины для Казахстана произведет российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.

Казахские власти планируют добровольно и бесплатно иммунизировать граждан из группы риска только после того, как вакцина пройдет все стадии клинических испытаний.

Кроме этого министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой подписал со своим российским коллегой Михаилом Мурашко протокол о дальнейшем сотрудничестве между ведомствами в борьбе с COVID-19.

Вакцина от коронавируса «Спутник V»

«Спутник V» — первая зарегистрированная на рынке вакцина российского производства. Минздрав России зарегистрировал ее 11 августа. Правда на тот момент вакцина на основе аденовирусного вектора прошла лишь две из трех необходимых фаз клинических испытаний.

Президент России Владимир Путин заверил, что вакцина безопасна и уже была введена одной из его дочерей. А глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется в октябре 2020 года.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 15 августа на встрече с российскими медиками поздравил Россию с регистрацией «Спутника V» и сказал, что «давно ждал эту новость».

По данным официального сайта вакцины, исследования эффективности вакцины — третья фаза испытаний — начались с 24 августа с привлечением более 40 тысяч россиян.

«К исследованиям также присоединится ряд стран, среди которых ОАЭ, Саудовская Аравия, Филиппины и, возможно, Индия или Бразилия», — сообщается на сайте вакцины.

Кроме этого, Венесуэла предложила выделить 500 человек для исследований. А замминистра обороны Бразилии по военно-техническому сотрудничеству Маркус Дэго сказал, что готов опробовать вакцину на себе. Ранее штат Парана договорился о производстве российской вакцины в Бразилии.

Российские ученые ожидают завершить третью фазу исследований и начать массовое производство вакцины в сентябре 2020 года.

«К концу 2020 года планируется довести производство вакцины до 200 миллионов доз, в том числе 30 миллионов доз в России. Более 20 стран выразили заинтересованность в приобретении Спутник V, в том числе ОАЭ, Саудовская Аравия, Индонезия, Филиппины, Бразилия, Мексика и Индия», — пишет официальный сайт вакцины.

При этом западные эксперты и специалисты ВОЗ довольно скептически отреагировали на появление российской вакцины. Их главной претензией является то, что вакцина еще не прошла все этапы исследований, и про нее опубликовано слишком мало данных.

Например, исследовательница вакцин из института Вистар в Филадельфии Хильдегунд Эртль считает, что если «Спутник V» вызовет побочные реакции, то человеческому организму впоследствии будет сложнее воспринимать другие вакцины от COVID-19.

На 26 августа в Кыргызстане зафиксировано 43 358 случаев заражения коронавирусом. Из них 37 217 человек выписались с выздоровлением. После пересмотра смертей, связанных с COVID-19, минздрав сообщает о 1 058 летальных исходах от коронавируса.

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