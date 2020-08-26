Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что в ресторане «Кайнар» снова проводили мероприятие с большим количество гостей, нарушив этим санитарные нормы минздрава.

«В очередной раз с поличным «пойман» ресторан «Кайнар», сегодня здесь снова проводили поминки с участием большого количества людей, конечно же, были нарушены все санитарные нормы», — сообщили в мэрии.

За нарушения предписаний владельцев ресторана оштрафовали на 13 тысяч сомов согласно статье 293 Кодекса о нарушениях.

Это уже не первое массовое мероприятие в ресторане «Кайнар». 11 июня в ресторане предположительно проводили поминки по сестре бывшего премьер-министра Омурбека Бабанова.

Тогда на мероприятии журналисты заметили депутатов Мирлана Жээнчороева и Аалы Карашева. Позже Карашев признал, что посещал поминки, и не мог на них не пойти.

Тогда администратора ресторана оштрафовали на три тысячи сомов — как физическое лицо, а не на 13 тысяч как юридическое.

На следующий день — 12 июня в ресторан нагрянула проверка и тогда в ресторане проводили очередной банкет на 200 человек. Санэпидемнадзор и представители мэрии тогда приняли решение временно закрыть ресторан из-за выявленных нарушений.