Цитокиновый шторм – опасная воспалительная реакция, при которой организм начинает атаковать собственные клетки и ткани. Нечто похожее случилось и с системой здравоохранения Кыргызстана в июле. В стране началась вспышка коронавирусной инфекции. Каждый день умирали десятки человек, еще сотни заражались.

Диспетчеры скорых не справлялись с запросами от заболевших людей, в больницах не было мест. Власти в спешке разворачивали временные стационары, чтобы у заболевших людей была возможность получить помощь.



Однако коронавирус сплотил кыргызстанцев. На помощь врачам пришли обычные граждане, ставшие волонтерами. Зачастую именно они помогали людям, которые теряли сознание на улицах и не могли дождаться приезда скорой.

Наши журналисты оказались в эпицентре эпидемии и сняли то, что происходило в Бишкеке в те дни.

