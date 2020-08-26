Пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК) сообщила, что в Кыргызстане вновь открывают мечети для проведения молитв. Мечети будут открыты для прихожан уже 28 августа.

В ДУМК рассказали, что прихожане должны соблюдать следующие санитарные правила из-за пандемии коронавируса:

Граждане, приходящие на пятидневную и пятничную молитвы, обязаны носить маски;

Необходимо провести дезинфекцию и проверить температуру тела граждан;

В мечети необходимо соблюдать дистанцию ​​1,5 метра между людьми;

Гражданам запрещено пожимать руки и обниматься;

Совершение омовения дома и выполнение молитв сунны дома;

Маленьким детям, старикам и больным, а также людям с температурой входить в мечеть не разрешается;

Горожанам, пришедшим в мечеть, рекомендуется не задерживаться надолго, а уезжать в течение 15-20 минут;

Общие молитвы рекомендуется проводить на открытом воздухе во дворе мечети;

Гражданам рекомендуется приносить свой жай-намаз (молитвенные коврики).

ДУМК приостановил пятничные намазы в мечетях по всей стране в июле, когда в стране был пик заболеваемости коронавирусом.

В августе кыргызстанцы стали обращаться в ДУМК и к властям с просьбой открыть мечети. Например, член КВН-команды «Азия Микс» Марат Джуманалиев вышел к зданию центральной мечети с плакатом «Сколько нужно заплатить, чтобы вы открыли мечети».

Госкомрелигии сообщило об обращениях граждан правительству, которое постановило возобновить работу мечетей при условии, что Минздрав, Госкомрелигии и ДУМК создадут правила, которые помогут избежать возможного заражения.

Впрочем, эти правила уже были — ДУМК внедрил их до пика пандемии, а муфтий Максат Токтомушев обращался к верующим с просьбой соблюдать дистанцию и санитарные правила.

Относиться к коронавирусу серьезнее многих верующих заставила смерть одного из самых влиятельных проповедников Кыргызстан Чубака Жалилова — его слишком поздно доставили в больницу и не смогли спасти.

В Кыргызстане на 26 августа зарегистрировано 43 358 случаев заражения коронавирусом. С выздоровлением за время пандемии выписали 37 217 пациентов, умерли 1 058 человек с ранее выявленным COVID-19.