Пресс-служба Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК) сообщила, что в Кыргызстане вновь открывают мечети для проведения молитв. Мечети будут открыты для прихожан уже 28 августа.
В ДУМК рассказали, что прихожане должны соблюдать следующие санитарные правила из-за пандемии коронавируса:
- Граждане, приходящие на пятидневную и пятничную молитвы, обязаны носить маски;
- Необходимо провести дезинфекцию и проверить температуру тела граждан;
- В мечети необходимо соблюдать дистанцию 1,5 метра между людьми;
- Гражданам запрещено пожимать руки и обниматься;
- Совершение омовения дома и выполнение молитв сунны дома;
- Маленьким детям, старикам и больным, а также людям с температурой входить в мечеть не разрешается;
- Горожанам, пришедшим в мечеть, рекомендуется не задерживаться надолго, а уезжать в течение 15-20 минут;
- Общие молитвы рекомендуется проводить на открытом воздухе во дворе мечети;
- Гражданам рекомендуется приносить свой жай-намаз (молитвенные коврики).
ДУМК приостановил пятничные намазы в мечетях по всей стране в июле, когда в стране был пик заболеваемости коронавирусом.
В августе кыргызстанцы стали обращаться в ДУМК и к властям с просьбой открыть мечети. Например, член КВН-команды «Азия Микс» Марат Джуманалиев вышел к зданию центральной мечети с плакатом «Сколько нужно заплатить, чтобы вы открыли мечети».
Госкомрелигии сообщило об обращениях граждан правительству, которое постановило возобновить работу мечетей при условии, что Минздрав, Госкомрелигии и ДУМК создадут правила, которые помогут избежать возможного заражения.
Впрочем, эти правила уже были — ДУМК внедрил их до пика пандемии, а муфтий Максат Токтомушев обращался к верующим с просьбой соблюдать дистанцию и санитарные правила.
Относиться к коронавирусу серьезнее многих верующих заставила смерть одного из самых влиятельных проповедников Кыргызстан Чубака Жалилова — его слишком поздно доставили в больницу и не смогли спасти.
В Кыргызстане на 26 августа зарегистрировано 43 358 случаев заражения коронавирусом. С выздоровлением за время пандемии выписали 37 217 пациентов, умерли 1 058 человек с ранее выявленным COVID-19.