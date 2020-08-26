Сотрудники УВД города Ош вызвали кандидата от партии «Мекеним Кыргызстан» Шайлообека Атазова для «профилактической беседы». Информацию «Клоопу» подтвердил пресс-секретарь Ошской милиции Замир Сыдыков.

По словам Сыдыкова, Атазов был вызван из-за поста в фейсбуке, где он писал про представителя партии «Биримдик», депутата Азамата Арапбаева.

«Его предупредили о недопустимости публикации провокационных постов. По публикации [в соцсети] назначена экспертиза», — сказал он.

Сыдыков добавил, что правоохранительные органы примут меры после результатов экспертизы.

Атазов 23 августа обвинил представителя партии «Биримдик» Азамата Арапбаева в «давлении на руководителей муниципальных служб в Оше и сборе паспортов». «Биримдик» считается провластной партией — от нее на выборы идет действующий депутат Асылбек Жээнбеков, который приходится родным братом президенту Сооронбаю Жээнбекову.

«В Оше появился свой Худаяр-хан по имени Азамат Арапбаев! […] Говорят, что он давит на руководителей […] Он что застрял в эпохе Алмазбека Атамбаева? Зовет каждого руководителя предприятия и заставляет собирать паспорта. Они приходят к нам жаловаться. Он мучает народ и показывает президента в нехорошем свете! Если такие люди не прекратят свои действия, то я готов принять “народные меры”», — написал Атазов на своей странице в фейсбуке.

Также он написал, что если Арапбаев не остановится, то «молодые люди собираются сжечь его заправки». Позднее «по просьбе близкого друга» он удалил свой пост.

Шайлообек Атазов — чемпион мира по кикбоксингу и экс-депутат Ошского городского кенеша. Он считается одним из приближенных клана Матраимовых.

Атазов — тренер в спортклубе EREM, который принадлежит Руслану Матраимову. Также он собирается участвовать на парламентских выборах вместе с партией «Мекеним Кыргызстан».

Выборы в Жогорку Кенеш должны пройти 4 октября.