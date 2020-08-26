Пресс-служба МВД сообщила о том, что 26 августа было начато служебное расследование случая, когда сотрудники патрульной милиции брызнули в лицо девушки антисептиком. Она лежала в бульваре Молодой Гвардии Бишкека.

МВД решило расследовать этот случай, когда видео происшествия распространилось в соцсетях и вызвало неоднозначную реакцию.

Ни одна из пресс-служб МВД, ГУВД Бишкека и Службы внутренних расследований МВД не смогли назвать точную дату произошедшего случая. В МВД «Клоопу» сказали, что подробно расскажут о деталях дела, когда расследование закончится.

По данным АКИпресс, происшествие засняли на видео журналисты одного из телеканалов. Закадровый голос на видео говорит, что в патрульную милицию поступил вызов о том, что на пересечении улиц Жибек-Жолу и Молодая Гвардия изнасиловали девушку.

«Когда сотрудники милиции пришли на место, девушка спала. Она сказала, что ждет кого-то и попросила их уйти», — говорит голос.

На записи видно, что девушка лежала в юбке с приспущенным нижним бельем. Затем к ней подошел милиционер и брызнул ей в лицо дезсредством. Пока милиционеры уговаривали девушку встать, один из них, несмотря на ее протесты, прыснул в ее лицо антисептиком более восьми раз.

В итоге сотрудники правоохранительного органа подняли девушку с земли, и она ушла в неизвестном направлении.

Неизвестно, пытались ли милиционеры, выехавшие по вызову об изнасиловании, узнать, что произошло с девушкой.