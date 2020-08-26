Власть — это ответственность и спрос, как ты пришел к ней и как распорядился ей. Не продавайте голоса! Publicerat av Кадыр Маликов Tisdag 25 augusti 2020

Заммуфтия, теолог Кадыр Маликов обратился в верующим накануне выборов. Он призвал их не продавать голоса.

«Не продавайте свои голоса. Пророк наш сказал — проклял Аллах дающего и берущего взятки. Продажа голосов, так же как и подкуп, является большим грехом», — рассказал он. Теолог говорит, что в Коране указано, что бог призвал «держаться своих договоров», а продавая голос избиратель нарушает договор о выборах.

Часть высказываний Маликова касалась и самих депутатов и партий, идущих на выборы.

«Запрещается достижение блага харамным путем или запрещенными средствами. К примеру, подкуп избирателей, использование черного пиара в отношении друг друга и распространение ложной информации и слухов», — сказал он.

Маликов просит политиков не использовать ислам для достижения своих корыстных целей.

«Муфтият и мечети вне политики. Но мы хотим напомнить каждому. Политика ислама строится на привлечении благ большинства, избегания вреда и угроз. Придерживаясь нейтральности, хотел бы призвать всех к единству, честности и порядочности», — сказал он.

Выборы 2020

Выборы в парламент пройдут 4 октября — партии уже готовятся к ним и вступают в конфликты друг с другом. Так, ранее в ряде СМИ вышли статьи о «религиозности» «Ыйман нуру» — сами члены политобъединения заявили, что СМИ «раимовские», а партия подвергается давлению со стороны некоего человека, что «рулит таможней».

А члены «Мекеним Кыргызстан» в Оше вступили в конфликт с представителями партии «Биримдик». Последнюю уже подозревают в попытке использования админресурса.

В соцсетях активизировались фейки, распространяющие слухи про тех или иных политиков — например, по пабликам активно распространяли негативные посты про «Бир-Бол».

К участию в выборах готовы «Актив», «Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых конфликтов», «Мекен Ынтымагы», «Ата Мекен», «Мекенчил», «Бир Бол», «Ыйман Нуру», «Замандаш», «Чоң Казат», «Реформа», «Республика», «Бүтүн Кыргызстан», «Социал-демократы», «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Ордо».

Из давно известных партий, уже не раз проходивших в парламент, представлены «Ата Мекен», «Бир Бол» и «Республика», знакомы избирателям «Бүтүн Кыргызстан» и «Замандаш», регулярно участвующие в выборах и остающиеся на слуху.

Но и в других партиях достаточно уже знакомых депутатов. Сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева собрались в партии его сыновей «Социал-демократы», новой партией власти называют «Биримдик» — в нем тоже часть бывших социал-демократов, поддерживающих президента Жээнбекова. Большим влиянием наделяют артию Матраимовых «Мекеним Кыргызстан».

Интересны партии «Чоң Казат» и «Реформа» — первая появилась как антикоррупционное движение в фейсбуке и вступила в конфликт с некоторыми политиками, вторая состоит из активистов, участвовавших в антикоррупционных митингах «Реакция», и решивших объединиться в партию для дальнейшей борьбы.