Пандемия коронавируса повлияла на все процессы, в которых задействован человек. К примеру, многие компании перевели своих сотрудников на удаленный режим. Коронавирус повлиял и на то, как люди отдыхают. Во многих странах власти с опаской открывали пляжи для отдыха.

Власти Кыргызстана не запрещали отдых на пляжах озера Иссык-Куль, но выставили ряд правил для пансионатов и гостевых домов. К примеру, пляжи не должны быть заполнены более, чем на 50%. При этом, в июле, когда власти открыли въезд в Иссык-Кульскую область, стало очевидно, что правила не соблюдаются. К примеру, на пляжах была видна вот такая картина.

Пляж в селе Бостери, фото 24.kg

Власти Азербайджана подошли более организованно к открытию пляжей. Почитайте материал наших коллег из Мейдан ТВ о том, какая система посещения пляжей действует в этой стране.

Открытие пляжного сезона

Азербайджанские власти ближе к концу лета все же решили объявить пляжный сезон открытым. И самый разгар отдыха на берегу моря в Азербайджане пришелся на август.

Пляжный сезон в Азербайджане ежегодно открывается 15 июня. Этот год стал исключением. По причине пандемии коронавируса и введенного в Азербайджане с конца марта карантинного режима пляжи по всей стране открылись лишь 5 августа.

Это стало одним из двух «смягчений», на которое пошли власти в стране, где все еще закрыты кафе, рестораны, крупные торговые центры, кинотеатры, театры, музеи. Второе смягчение – в стране 5 августа также отменили правило выхода из дома по смс-разрешению лишь один раз в день и на два часа.

На всех пляжах в Баку патрулирует полиция. Август 2020

Фото: Мейдан ТВ

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Накануне открытия пляжей, госструктуры распространили видеоинструкцию — свод правил, которым надо следовать во время нахождения на пляжах.

Согласно новым правилам, перед походом на пляж следует посетить сайт cimerlik.az, созданный Центром развития электронного правительства. На сайте приведен список бакинских пляжей.

Каждому пляжу выделена квота – разрешенное количество людей, которые одновременно могут находится на данном пляже. Количество зависит от площади.

В самом начале по новым правилам, до похода на берег моря люди должны были забронировать себе места, либо встать в онлайн-очередь, но сейчас такого требования нет.

Сейчас можно зайти на портал, чтобы увидеть степень плотности на пляжах, указанных в списке, и количество оставшихся пустых мест.

Согласно правилам, опубликованным на сайте cimerlik.az, следует использовать только те входы и выходы на пляж, которые контролируются волонтерами. Здесь вам должны измерить температуру, предложить дезинфицирующие средства, а также ознакомить с новыми правилами отдыха на берегу моря.

Расстояние между людьми, прибывшими на пляж, должно составлять 2 метра.

Фото: Мейдан ТВ.

Кроме того, следует соблюдать дистанцию; соблюдать гигиену и требования патрулирующих на пляжах полицейских; отдыхать исключительно в зонах, отделенных разделительными лентами.

Так как в настоящее время продукты питания и предметы личного пользования на пляжах не продаются, требуется приносить их с собой. Прибрежные кафе и рестораны также не работают.

Кроме того, запрещено играть в волейбол, футбол и другие спортивные игры.

Согласно информации, распространенной Министерством по чрезвычайным ситуациям, расстояние между людьми, прибывшими на пляж, за исключением членов семьи, должно составлять 2 метра, а минимальное расстояние между зонтами – 4 метра.

Министерство отмечает, что ношение маски требуется на пляжах в закрытых местах.

Обо всех этих правилах на пляже отдыхающим периодически в громкоговоритель напоминают и дежурящие на берегу спасатели.

Что обо всем этом думают граждане?

Новые правила охоту позагорать на берегу моря хотя бы ближе к концу сезона (официально пляжный сезон в Азербайджане закрывается 15 сентября) у жителей страны не отбили.

В первые же выходные после официального открытия пляжного сезона на бакинском побережье Каспийского моря наблюдался аншлаг. В обсуждениях в соцсетях часто встречались комментарии типа «поехали скорее на пляж, а то вдруг снова закроют».

На бакинских пляжах, которые посетила съемочная группа Мейдан ТВ, люди с охотой говорили на камеры, как давно они ждали этого решения правительства.

«Хоть бы они издали эти правила немного раньше, дней 5 или 10 назад. Нам врач рекомендовал возить ребенка на море, и прямо утром того дня, когда пляж открылся, мы привезли ребенка к морю. Слава богу, все чисто, все нормально, вода чистая, совсем прозрачная. Все хорошо, все прекрасно», – рассказал нам бакинский житель на пляже.

Отдых на море полезен и для детей, и для взрослых, считают местные жители

Фото: Мейдан ТВ.

Порталом, по признанию отдыхающих, мало кто пользуется. Многие доверяются словам и рекомендациям тех, кто до них уже успел сходить на море.

«На портал не заходили, но поспрашивали у близких, знакомых, они сказали, что в портале и необходимости нет. Места есть, можем купаться», – рассказал нам другой отдыхающих.

За количеством отдыхающих на пляжах следят волонтеры и полиция. Если вы пришли в уже заполненный пляж они могут даже помочь вам найти пустые места в соседних.

«Мы отмечаем здесь число прибывших на этот пляж людей, отмечаем сколько, в целом, сейчас людей на пляже, – рассказывает нам волонтер на одном из бакинских пляжей. – Здесь, например, лимит 800 человек, если приходит больше, мы просим граждан пройти на другую территорию. Если на пляж зашли три человек, мы пишем «3» и нажимаем на вход, тогда автоматически получается 70 человек, а когда, например, три человека уходят, нужно нажать на выход, вернуться к прежней цифре».

Эти же волонтеры встречают вас у входа на пляж. За соблюдением социальной дистанции следят особенно серьезно.

«У входа на пляж нас встретили, проверили температуру, дали спирт для рук, дали информацию о том, где можно отдыхать, где — нет, предупредили о социальной дистанции», – рассказал нам мужчина средних лет.

На «дикие пляжи» нельзя

У входа на пляжи, внесенные в список на сайте cimerlik.az, стоят полицейские автомобили, повсюда патрулируют сотрудники полиции.

Когда квота, выделенная на пляжную зону, заполняется, сотрудники полиции приостанавливают допуск граждан в эту зону и направляют их на другие близлежащие пляжи.

Но в Баку есть и так называемые «дикие пляжи», не внесенные в список, опубликованный на портале. В новых правилах при посещении этих пляжей рекомендуется соблюдать осторожность, так как на них «не был проведен мониторинг в связи с пандемией». Тем не менее, никаких объявлений о запрете на вход на пляжи, не указанные в списке, сделано не было.

Плакат с надписью “Купаться запрещено” на одном из бакинских пляжей

Фото: Мейдан ТВ.

Но уже в первые дни после открытия пляжей в соцсетях распространились несколько любительских видео, где полицейские выпроваживают людей с этих пляжей.

На одном из этих кадров видно, как сотрудник полиции на неконтролируемых пляжах требует, чтобы граждане покинули территорию.

«Мы полностью перекроем вход, чтобы никто не мог сюда зайти», – говорит на видео сотрудник полиции.

На вопрос отдыхающего: «Почему? А куда нам идти купаться?» – полицейский советует сходить на общественные пляжи.

Опасны ли пляжи?

Судя по реакции людей в соцсетях, открытия пляжного сезона ждали все. Многие даже считают, что власти сильно опоздали с этим решением. И даже некоторые знаменитости требовали «открыть хотя бы пляжи» в то время, когда все общественные места в стране были закрыты.

Заразиться на море коронавирусом тоже никто не боится.

«Видите, на каком расстоянии разрешается ставить друг от друга столы и стулья для соблюдения социальной дистанции, – говорит нам молодая женщина, показывая на большие расстояния между столами. – То есть проблем с этим нет».

Азербайджанский врач Адиль Гейбулла считает решение открыть пляжи абсолютно верным шагом. По его словам, он и некоторые другие врачи предлагали полное смягчение карантинных правил.

«То есть, должен быть строгий контроль над «карантинным поведением» людей, то есть было бы лучше все открыть и при этом требовать соблюдать дистанцию, носить маски в закрытых помещениях, пользоваться дезинфицирующими средствами, – рассказал он Мейдан ТВ. – Поэтому я не вижу никакой проблемы в открытии пляжей».

По словам Адиля Гейбуллы, если соблюдать гигиену и поддерживать дистанцию, вероятность заражения вирусом у моря «сводится к минимуму».

«Это еще более серьезно под солнечными лучами. Вирус, который выделяется из ротовой полости и дыхательных путей, при такой температуре не может долго оставаться на камнях и песке. В связи с этим вероятность заражения на пляже очень низкая. Конечно, если люди будут в контакте на очень близком расстоянии, если они не будут соблюдать никаких правил, это уже считается контактом и здесь уже существует вероятность заражения. Для защиты от вируса на пляже должно находиться такое количество людей, которое соответствует площади пляжа. Это самый главный фактор. То есть должно быть такое количество людей, которое обеспечит соблюдение дистанции. Если людей будет больше, естественно, это создает вероятность заражения».

Бакинское побережье Каспийского моря. Август 2020

Фото: Мейдан ТВ.

Психолог Джамиля Рагимли говорит, что открытие пляжей может даже «вернуть людям чувство уверенности в завтрашнем дне».

По словам психолога, в силу того, что привычный образ жизни у людей в связи с пандемией коронавируса и введенным карантинным режимом изменился, у них создается «чувство утраты»:

«Летний сезон заканчивался. И многие уже не надеялись, что смогут позагорать в этом году. А этом уже само по себе может вызвать сильное чувство гнева и агрессии. Кроме того, многие считают, что купание на море и принятия солнечных ванн должно было укрепить их иммунитет. И вот, у них эту возможность отобрали. Кто-то даже свято верил в то, что вероятность подхватить вирус и заболеть у них увеличивается из-за того, что они не были на море. И из-за таких мыслей люди испытывают страх перед будущим».

Эти ее слова подтверждают и люди на пляжах.

«Вы и сами прекрасно знаете, что и взрослым, и детям нужен витамин D, солнечные лучи, нужна эта соленая морская вода, – говорит нам мужчина средних лет, отдыхающий на пляже вместе с внуками. – Это все укрепит иммунитет людей. Думаю, что и вторую волну мы победим».