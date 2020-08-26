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Экс-депутат Турсунбай Бакир уулу дал пресс-конференцию, на которой пожаловался на происходящее в партии «Бутун Кыргызстан», от которой он планировал баллотироваться в парламент.

Ранее в соцсетях появилась информация. что он покинул политобъединение — Бакир уулу опроверг информацию.

«Как говорил Марк Твен: «Слухи о моей смерти преждевременны». Кто-то пустил слух, что я покинул «Бутун Кыргызстан». Я не покидал. А вот почему меня в списке партии не оказалось, узнаете завтра», — написал он накануне, 25 августа.

Чем недоволен Бакир уулу

По его словам, на съезде партии он голосовал за определенный список кандидатов — но ближе к выборам список изменили и он оказался на 22 месте, а после и вовсе пропал из списка.

«Люди, которые пришли позже меня в «Бүтүн Кыргызстан», составляли списки, которые нужно было сдать в Центризбирком. Тем более не тот список, за который голосовали на съезде», — сказал он.

Бакир уулу утверждает, что впереди него в списке поставили людей, предоставивших партии деньги.

«Я спросил, сколько они заплатили. В Ответ Курсан Асанов сообщил: «Агай, не обижайтесь, они дали по 200 тыс. долларов»», — говорит Бакир уулу.

Бывший депутат требует у лидера партии Адахана Мадумарова вернуть прежний список кандидатов, иначе угрожает обратиться в суд и ЦИК.

«На съезде моя фамилия была под №13», — говорит Бакир уулу. Он недоволен тем, что члены его партии «Эркин Кыргызстан» в списке «Бутун Кыргызстана» далеко внизу и маловероятно, что они смогут пройти в парламент.

Не нравятся ему и кандидаты от партии — мол, у них запятнана репутация.

«Я предупреждал Мадумарова, что в партию включаются лица, у которых есть уголовные дела, «чимкирики». Я спросил, как мы оправдаемся перед народом? Скажем, что набрали честных людей, но почему в списках есть олигархи, депутаты и лица с уголовными делами?» — говорит он. Турсунбай Бакир уулу попросил своих однопартийцев не устраивать ему травлю в соцсетях.

Адахан Мадумаров

«Бутун Кыргызстан» — партия бывшего спикера парламента Адахана Мадумарова, регулярно участвующая в выборах. Мадумаров в том числе баллотировался в президенты, но проиграл Сооронбаю Жээнбекову.

Темир Сариев

Совсем недавно партия объединилась с перебежцем из «Ата Мекен» — бывшим премьером Темиром Сариевым, лидером партии «Ак-Шумкар». Но в результате он покинул и «Бутун Кыргызстан» — как он сказал, «из-за своих принципов».

Омурбек Суваналиев

Другой кандидат от партии, бывший глава МВД Омурбек Суваналиев, некогда популярный и известный под прозвищем «комиссар Каттани», вступил в конфликт с «партиями власти». Под этим словосочетанием он имел в виду партии «Замандаш», «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан» — по его мнению, за ними стоит кримавторитет Камчы Кольбаев. В ответ МВД напомнило ему, что когда он был министром, в парламент баллотировался и победил в выборах кримавторитет Рыспек Акматбаев.