Американская газета The New York Times сообщила, что исследователи из Гонконгского университета выявили и описали первый подтвержденный случай повторного заражения COVID-19.

По данным издания, у 33-летнего мужчины обнаружили коронавирус спустя четыре с половиной месяца после первого случая инфицирования. При первом случае заболевания пациент проявлял легкие симптомы болезни, а во второй раз – уже не проявлял никаких.

В апреле этот житель Гонконга был выписан из больницы с выздоровлением. Однако в августе, вернувшись из поездки в Испанию, он сдал обязательный тест в аэропорту – его результат оказался положительным.

В подробном научном отчете исследователи сообщают, что было проведено секвенирование генома вируса – расшифровка последовательности его ДНК и РНК.

Причем проверяли как образец первого инфицирования, полученный в марте-апреле 2020 года, так и второй – уже в июле-августе.

Это делалось для того, чтобы исключить версию о том, что случай инфицирования в августе – это недолеченный вирус с марта или его следы, еще оставшиеся в организме.

Исследование вируса показало, что его РНК значительно отличается от генетического кода того штамма SARS-Cov-2, что вызвал первый случай заражения. Все признаки отличия также были описаны в отчете.

«Эпидемиологический, клинический, серологический и геномный анализы подтвердили, что у пациента была повторная инфекция, а не постоянное выделение вируса после первой инфекции. Наши результаты показывают, что SARS-CoV-2 может продолжать циркулировать среди людей, несмотря на коллективный иммунитет», – сделали вывод ученые Гонконгского университета.

Повторные случаи заражения в мире

С начала пандемии в мире велись споры о том, можно ли заразиться коронавирусом повторно, и смогут ли перенесшие заболевание в легкой форме или вообще бессимптомно, противодействовать инфекции в дальнейшем.

Согласно исследованиям, на активизацию приобретенного иммунитета нужно до 10 дней. Ученый университета Восточной Англии Пол Хантер отметил, что, исходя из опыта изучения антител при SARS, иммунитет к нему сохраняется примерно на год-два, однако и это неточно.

Ранее в нескольких странах выявили случаи, когда пациенты, уже перенесшие коронавирусную инфекцию, спустя несколько дней и даже недель после выздоровления, получали положительные результаты при повторном тестировании.

Руководитель центрального клинического комитета по контролю заболевания О Мионь-дон тогда заявил, что это происходит не из-за повторных заражений, а потому что в человеческом организме сохранились остатки нуклеиновых кислот разрушенных вирусных частиц.

ПЦР-тесты, которыми пользуются для обнаружения вируса в образцах пациента, находят РНК вируса, какой бы она ни была. Тест-системе все равно, «живой» вирус присутствует в образце или разрушенный. Если генетический материал вируса еще не вывелся организма полностью, то тест может выйти положительным, даже если способных к инфекции вирусных частиц в организме уже нет.

«Эпителиальные клетки человеческих дыхательных путей могут жить несколько месяцев. РНК вируса можно найти спустя месяц или даже два после того, как сама клетка, несущая вирус, уже была разрушена иммунной системой», – отметил О Мионь-дон.

Несмотря на это, некоторые страны, например, Эстония и Чили, ввели в обращение «иммунные паспорта» – документы о том, что человек переболел коронавирусом.

После этого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала научную справку об «иммунных паспортах». Согласно ей, «в настоящее время отсутствуют фактические данные в пользу того, что лица, которые перенесли COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения».

Повторные случаи заражения в Кыргызстане

Минздрав Кыргызстана также озаботился вопросом о возможности повторного инфицирования COVID-19. Главный внештатный пульмонолог ведомства Талант Сооронбаев сообщил 8 августа о том, что в Кыргызстане еще не зафиксирован ни один случай повторного заражения коронавирусом.

«Это говорит о том, что в организме человека уже выработан иммунитет. Также, через две недели после выписки из стационара, пациент безопасен и не является источником заражения», — сказал Сооронбаев.

Он подчеркнул, что у многих переболевших могут оставаться некоторые симптомы (утомляемость, головные боли, боли в мышцах), но они не являются признаками повторного заражения.

По его словам, признаки болезни в легких могут сохраниться на месяцы, поэтому даже спустя время они могут быть видны в компьютерной томографии и на рентген-снимке.

«Это восстановление организма, поэтому лечение не требуется. У каждого пациента реабилитация проходит по-разному. Важно соблюдать рекомендации врача. Не занимайтесь самолечением и не верьте недостоверным советам», — отметил специалист минздрава.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились 23,3 миллиона человек, свыше 806 тысяч скончались.

В Кыргызстане на 26 августа зарегистрировано 43 358 случаев заражения коронавирусом. С выздоровлением за время пандемии выписали 37 217 пациентов, умерли 1 058 человек с ранее выявленным COVID-19.